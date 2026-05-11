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首輪第 12 順位： 來自當時與洛杉磯快艇的喬治（Paul George）交易。





來自當時與洛杉磯快艇的喬治（Paul George）交易。 首輪第 17 順位： 來自費城76人。





來自費城76人。 次輪第 37 順位： 來自達拉斯獨行俠。





2026年NBA樂透抽籤儀式於今（11）日正式落幕，奧克拉荷馬雷霆隊將有望再次成為選秀市場的最大贏家候選人，雖然狀元籤最終落入華盛頓巫師之手，但雷霆隊靠著過往精明的交易佈局，確認在即將到來的選秀大會中手握三枚選秀權，且美媒爆料，這支西區勁旅並不打算原地踏步，而是準備向上發動交易。雷霆隊今日透過官方社群媒體證實，球隊在2026年選秀大會中將擁有：即便雷霆隊目前的陣容已極具競爭力，甚至被視為衛冕冠軍的強力候選人，但總經理普雷斯蒂（Sam Presti）手中的「選秀權金庫」顯然還沒打算關上，這讓全聯盟其餘29支球隊對於雷霆的強大野心再次感到恐懼。NBA資深記者西德里（Evan Sidery）在個人社群媒體上更新動態指出，雷霆隊並不傾向在選秀會上直接使用這兩枚中段首輪籤。西德里分析，鑑於雷霆目前陣容已近乎飽和且正值奪冠窗口期，球隊更傾向於將西德里強調：「雷霆的目標非常明確，他們想要的是能立即進入輪替陣容的『即戰力新秀』。在競爭激烈的西區，普雷斯蒂希望透過向上交易，鎖定更具天賦的冠軍拼圖，進一步強化其王朝基石。」有趣的是，「第12順位」對雷霆而言彷彿有著特殊的魔力。過去幾年，雷霆曾在此順位選中傑倫·威廉斯（Jalen Williams）與托皮奇（Nikola Topić），而前者更已成長為全明星級的二把手。若雷霆最終決定不交易，球迷們也相當期待普雷斯蒂是否能再次在12順位挖到寶。然而，隨著迪班薩（AJ Dybantsa）、彼得森 (Darryn Peterson）等超級大物預計在前五順位被挑走，雷霆若能透過向上交易換取頂級側翼補足最後一塊拼圖，對於目前已擁有「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）的雷霆而言，無疑是如虎添翼。