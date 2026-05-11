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洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平，今（11）日面對亞特蘭大勇士4打數無安打，寫下個人連續10場比賽、46打席沒有擊出全壘打最差紀錄，賽後打擊率掉到僅有2成41，韓媒《體育朝鮮》稍早發文提出建言，「大谷翔平是否應該放棄二刀流？他看起來找不到解決辦法了」，引發日本關注，《日刊體育》、《東京體育》都特別撰文分享此事。大谷翔平本季以完整二刀流出賽，相比投手端先發6場、拿到2勝2敗、防禦率0.97成績，打擊端則陷入不小低潮，本戰4支0賽後，打擊率剩下2成41、6轟與16分打點，目前連續10場、46打席沒有揮出全壘打，韓國媒體也開始猜測他狀態下滑的原因。《體育朝鮮》稍早便直接拋出「大谷是否應該放棄二刀流？」震撼主題嘗試引發討論，內文提到今年是大谷翔平時隔2季後，再度以二刀流出戰，作為投手端投出賽揚獎等級的成績，但打擊端卻乏善可陳。「他一直以來都屬於慢熱型球員，但這種程度的低迷實屬罕見。」文章還提到，「為了解自身狀態，大谷翔平調整訓練計劃，例如進行一些平時不做的練習，以及在賽前進行戶外揮棒練習。然而，他似乎仍然沒有找到解決辦法。」韓國媒體震撼發文，連《日刊體育》、《東京體育》都注意到，但沒有多做評論，報導中主要提及大谷翔平在亞洲的影響力與關注度，「究竟是什麼原因導致了這種情況？全世界的目光都聚焦在這位全球巨星身上。」