我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將孔念恩前役使用突襲短打，跑向一壘時遭到三壘手劉基鴻的傳球擊中頭部，龍隊提出「妨礙守備」挑戰，最終維持原判。（圖／富邦悍將提供,2026.5.9）

▲味全龍總教練葉君璋今日再度針對孔念恩跑壘事件回應，並強調無法理解裁判以「球傳歪」作為理由，還拿大聯盟跑壘線作為舉例。（圖／記者陳柏翰攝,2026.5.9）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中華職棒上周富邦悍將與味全龍之戰，再度出現打者衝向一壘的3呎線規則疑義。富邦悍將孔念恩在5月8日與味全龍之戰的8局下無人出局時，選擇突襲短打來嘗試上壘。該球點到三壘側，味全龍三壘手劉基鴻接到這個投手丘前、三壘側靠邊線附近的滾地球傳向一壘時，該傳球打到了孔念恩的後腦勺，導致一壘手朱育賢無法完成接捕。後續味全龍總教練葉君璋申請重播輔助判決，但小房間的技術委員們判定該跑壘並非妨礙守備，孔念恩安全上壘。中職過去多次對一壘的3呎線規則有爭議，是因為認定標準不一常更動，今年又在規則補述上修正了【擊球跑壘員跑向一壘後段3呎區妨礙野手接傳球認定】，補述3.06(A)項規定，完整規定如下：(A) 在野手將球傳向一壘時，擊球跑壘員左腳或右腳踩在3呎區內或界外線上，皆為合法跑壘行為，即使被野手所傳之球觸及身體時，亦不會被判出局。(原僅限左腳)(B) 擊球跑壘員一開始跑於不合法的界外線內側或3 呎線外側，即使在最後一步跑於合法的3呎區，在踏觸一壘壘包前，被該傳球碰觸到身體時，則判定為妨礙守備。(C) 擊球跑壘員跑於界外線內側或3 呎線外側，致使野手所傳之球無法順利接球時(例如：傳球接近跑壘員身體)，造成接球之野手閃躲或失誤，則判定為妨礙守備；但若所傳出之球偏離路線過遠，致使野手需離開壘包接球時，則不判定妨礙守備。本季中職所修正規則補述跟過去舊版相比，開放了一些擊球跑壘員的衝壘空間，從原本只能左腳踏於3呎線上或是線內，改為雙腳都可以在3呎區內，且右腳也可以踩在界外線上。並且將原本舊版的第1句「關於踏觸壘包最後一步釋疑」刪除，新版A項所強調的是「在野手將球傳向一壘時」。因此劉基鴻的傳球出手當下孔念恩的跑壘踩踏位置；以及C項表示的所傳出之球偏離路線過遠，是該場比賽技術委員的判決重點。在重播畫面中，孔念恩的跑壘路徑是以右腳踩在界外線上為跑壘方式，在劉基鴻傳球出手之時，右腳也在界外線上，符合本季的規則補述A項「在野手將球傳向一壘時，擊球跑壘員左腳或右腳踩在3呎區內或界外線上，皆為合法跑壘行為。」該傳球後續打到了孔念恩的後腦，原先以左腳踩踏壘包、右腳跨出的一壘手朱育賢，為了接球以反手來處理，伸進了孔念恩的跑壘動線，並且左腳最終離開壘包。若以本季規則補述的C項來認定，「若所傳出之球偏離路線過遠，致使野手需離開壘包接球時，則不判定妨礙守備。」以上兩項的規則補述認定，應是該場比賽技術委員與裁判認為沒有妨礙守備的最主要原因；若再加上劉基鴻的處理位置與傳球路徑，搭配孔念恩的跑壘路徑沒有高度重疊，基本上更沒有形成妨礙守備的空間。過去2024年，台鋼雄鷹捕手張肇元在與中信兄弟之戰有類似的case被判為妨礙守備，理由是右腳都在界外線上，其實那是因為中職以舊版的規則補述為認定，只看規則文字而沒有考量處理傳球與跑壘路徑高度重疊，才導致現在案例判決不一，情況變得相當複雜。雖然這此判決中職的技術委員與裁判，在使用規則補述沒問題，不過在處理上仍有瑕疵。主審陳均瑋不應進到小房間參與討論，因為主審是負責壘包之前的界外線上判決，此次妨礙守備與否是由他來主責，依中職執行重播輔助判決的原則，應由其他壘審來參與跟技術委員的討論，代表中職裁判組在臨場的反應仍有再加強應變的必要。而目前大聯盟在一壘區3呎線的規則，已在2024年開始行使新版本，部分規則內容也是中職本季做修正的參考。大聯盟官網所提供的棒球規則5.09(a)(11)規定：跑在本壘與一壘間的後半段，當球傳向一壘時，擊球跑壘員跑在3呎線外側(右側)，或跑到界外線內側(左側)而且踏到了內野草皮，裁判認為此舉動確實導致準備接一壘傳球的野手產生妨礙，此時為死球狀態。但倘若為了閃躲接球的野手，而跑到3呎線外側(右側)或界外線內側(左側)且在草皮上的話，則不視為妨礙。另外在規則5.09(a)(11)附註裡表示：標示線的3呎線的區域是擊球跑壘員跑道的一部分，而擊球跑壘員在本壘與一壘的後半段時，必須要雙腳位於3呎線區域、線上、或界外線內側(左側)的紅土跑道上。如果擊球跑壘員在(A)到達本壘與一壘的後半段距離、或(B)守備球員將球傳向一壘後，以上時間點較晚者為基準，裁判會以此時間點檢視是否符合5.09(a)(11)規定。大聯盟的5.09(a)(11)與附註與中職現有的5.09(a)(11)及規則補述3.06(A)相比，差別在擊球員跑道及其相關規定，大聯盟包括本壘到一壘的紅土區域，中職則只有在界外線上，但這或許是因為台灣並非所有球場都有本壘到一壘間的紅土區塊所致，除此之外台美雙方的文字規則已盡量靠攏。或許未來這類的case還是會發生，就看中職裁判組與技術委員能否維持一致的判定，避免昨是今非再度產生爭議。