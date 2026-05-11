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2026年倫敦世界桌球團體錦標賽於當地時間5月10日晚間迎來最高潮，中國男團在男子團體決賽中以總比分3：0擊敗老對手日本隊，不僅達成世錦賽12連霸的驚人偉業，更是隊史第24次捧起象徵最高榮譽的斯韋思林盃。本次決賽雖以直落三取勝，但過程充滿考驗，日本隊展現強大衝擊力，多場對戰陷入拉鋸。首戰由梁靖崑對陣張本智和。梁靖崑在開局不利連丟兩局的情況下，展現極強韌性連扳三局。特別是在決勝局一度3:8落後的絕境中完成大逆轉，以11:8勝出，為中國隊打響第一槍。次戰由世界第一王楚欽出馬，雖在首局失利，但他迅速調整狀態，以8:11、12:10、11:2、11:9擊退日本新星松島輝空，助隊取得2:0聽牌優勢。最後一盤，小將林詩棟面對戶上隼輔毫不怯場，以11:9、11:5、7:11、11:9鎖定勝局，宣告中國男團正式奪冠。賽後，剛迎來生日的王楚欽動情表示：「賽前沒人知道這次比賽會怎樣，一切付出都是值得的。謝謝大家來到倫敦與我們奮戰，賽場上有你們的陪伴，是我最棒的生日禮物。」相較於隊員的興奮，主帥王皓在奪冠瞬間顯得更為平靜。本屆賽事國乒男團走得並不輕鬆，小組賽曾接連敗給韓國與瑞典，讓王皓備受質疑。媒體形容王皓在倫敦更像是在「渡劫」，挺過了小組賽的低潮與淘汰賽的各種挑戰，最終才在決賽露出欣慰笑容。王皓賽後表示：「這屆世錦賽比外界想像的還要困難，對手進步神速，勝仗來之不易。」中國體育總局致賀電：捍衛榮耀隨著男團奪冠，中國隊成功包攬本屆世錦賽男女團體雙冠（女團稍早以3:2逆轉日本達成七連霸）。國家體育總局及中國奧委會於5月11日向中國桌協發出賀信，盛讚球隊團結拼搏、捍衛榮耀，生動詮釋了中華體育精神。