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詹姆斯（LeBron James） — 30 次



布萊恩（Kobe Bryant） — 26 次



杜蘭特（Kevin Durant） — 22 次



愛德華茲、韋德 — 18 次





2026年NBA季後賽西區準決賽G4今日點燃戰火，明尼蘇達灰狼在主場展現極強韌性，以114：109險勝聖安東尼奧馬刺，將系列賽大比分頑強扳成2比2平手。灰狼當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）再度進入「季後賽模式」，全場狂飆36分，不僅捍衛主場，更在歷史數據上正式進入傳奇殿堂，這也讓不少球迷開始思考，這位球星是否真的被低估了？本場比賽雙方激戰至最後一刻，愛德華茲展現了超齡的領袖氣質，出戰40分鐘，全場22投13中，外帶6籃板、2助攻。最令人驚嘆的是，，多次在馬刺試圖反撲時投進高難度進球。NBA 官方在賽後發文盛讚：「當灰狼需要得分時，愛德華茲總能挺身而出！」ESPN則曬出其怒吼的照片，直言關鍵時刻「永遠可以相信狼王」。隨著今日攻下36分，愛德華茲也刷新了一項極具份量的歷史紀錄。根據統計，這是愛德華茲在，正式超越許多傳奇球星，與傳奇球星韋德（Dwyane Wade）並列歷史第四，僅次於三位歷史級巨星。這項數據顯示，愛德華茲在職業生涯初期的季後賽統治力，已足以與籃球殿堂的頂尖神人前輩們相提並論。即便數據驚人，但愛德華茲與這支灰狼隊似乎始終不在外界的冠軍預測名單中。事實上，灰狼已連續兩年在不被看好的情況下殺入西區決賽。今年首輪，他們先是以「下剋上」之姿淘汰衛冕軍金塊，如今在次輪面對例行賽第2的馬刺，再度展現堅韌生命力扳平戰局。這讓不少專家以及球迷開始討論，愛德華茲是否為目前NBA最被低估的超級巨星？他不僅擁有勁爆的體能，更有著當代球員少見的硬漢精神。在迪文森佐（Donte DiVincenzo）報銷的困境下，愛德華茲硬是帶領灰狼與擁有文班亞馬的馬刺抗衡。隨著系列賽重回起跑線，天秤似乎正朝著這支「北大荒狼群」傾斜。若愛德華茲能延續詹科杜等級的發揮，明尼蘇達或許真的能在今年夏天，寫下屬於他們的傳奇篇章。