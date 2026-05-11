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2026年倫敦世界桌球團體錦標賽男團決賽於當地時間昨日正式落幕，儘管日本隊喊出「史上最強陣容」且目標奪冠，最終仍以0：3慘遭中國隊完封。面對連續三場的潰敗，日本媒體以「恥辱」形容這場失利，而首盤遭到大逆轉的核心主力張本智和，賽後更是公開致歉並表示深刻反省。本場決賽的第一盤成了整場比賽的縮影。張本智和在對陣梁靖崑時，一度取得局數2：0的絕對領先，甚至在決勝局還曾以8-3遙遙領先，卻硬生生被梁靖崑連追5分並最終逆轉。張本智和在賽後發布會上情緒低落：「沒能為球隊拿下第一盤，我非常自責。多次有機會取勝卻沒拿下來，這本是一場能贏的比賽，結果沒贏，我必須深刻反省。」他坦言，雖然自己在速度上有優勢，但在大賽關鍵分的抗壓能力與技術厚度上，與中國選手仍有顯著差距。第二盤由19歲新星松島輝空對戰王楚欽，松島在比賽中因無法應對王楚欽的壓制，一度憤怒地狠扇自己一巴掌。即便他曾在兩個月前的冠軍賽擊敗過王楚欽，但今日在世界之巔的舞台上，王楚欽以3：1乾脆利落地復仇成功，讓松島輝空賽後全程黑臉，對技術上的遺憾感到絕望。日媒《THE ANSWER》對此報導毫不留情，指出日本男團自1957年以來從未在決賽擊敗中國隊，本次原本號稱「史上最強」，結果卻連1勝都拿不到，以0：3的「恥辱比分」告終。中國桌協主席王勵勤在賽後進行了全面總結。他坦言，雖然本次男隊陣容與過往相比可能不是「最強」，但卻是「最團結」且最能拼搏的一支隊伍。王勵勤盛讚王楚欽起到了穩定軍心的作用，整屆賽事一場未失；同時也對梁靖崑在決賽首盤展現的韌性表示感動。王勵勤表示：「我們沒有任何優勢，必須以拼的姿態去面對對手。雖然過程跌跌撞撞，但最終大家都經受住了考驗，捍衛了國乒榮耀。」隨著賽事落幕，中國媒體《網易體育》也盤點了本次倫敦之行的焦點人物：五大贏家分別頒給了王楚欽（新一代領軍人物）、孫穎莎（蟬聯MVP）、梁靖崑（自我救贖）、張本美和（突破魔咒）、科頓（法國天才新秀）。三大輸家給到了艾利克斯·勒布倫（心態崩盤）、張本智和（抗壓不足）、早田希娜（狀態斷崖式下滑）。