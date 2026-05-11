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2026年倫敦世界桌球團體錦標賽於今日正式落下帷幕，中國國家桌球隊展現強大統治力，男女團雙雙擊敗日本隊奪冠。隨著比賽結束，備受關注的獎金分配也隨之曝光。據統計，中國本次從倫敦共帶走100萬美元總獎金中的大頭，合計約1278萬新台幣，而主力球星王楚欽不僅在賽場上封神，更以最高貢獻度領走約292萬新台幣的個人獎金。根據國際桌總（ITTF）規定的分配原則，冠軍隊伍可獲得20萬美元（約639萬新台幣）的隊伍獎金，並依據球員的出賽場次與勝場進行比例細分。男團部分，王楚欽作為頭號主力且保持全勝，獲得約292萬新台幣，金額為全隊之冠。小將林詩棟以175萬新台幣緊隨其後，而在決賽與準決賽立下汗馬功勞的「逆境之王」梁靖崑則進帳144萬新台幣。女團部分，MVP孫穎莎拿到約211萬新台幣，領跑女隊。王藝迪與王曼昱則因出賽場次分配，各獲得約132萬新台幣，而陳幸同則因上場次數較少，獲得約26萬新台幣。雖然這些獎金對於孫穎莎、王楚欽這類擁有高額代言收入的頂尖球星而言，或許不如場外商業收入，但卻是對他們在賽場上揮灑汗水的直接肯定。5月11日凌晨男團決賽後，正值王楚欽的26歲生日。王楚欽在接受採訪時感性表示，球迷的現場陪伴就是他「最棒的生日禮物」。然而驚喜不只如此，國際桌總在冠軍發布會的最後，特別贈送了一份「神祕禮物」——精緻的生日蛋糕。在全場的祝福聲中，王楚欽顯得既驚訝又開心，更直接抓起一塊蛋糕塞進嘴裡，率真的舉動引發全場笑聲與掌聲，也為緊繃的世錦賽旅程畫下溫馨句點。本屆賽事霸主中國並非一帆風順。男隊在名將樊振東缺陣的情況下，小組賽一度負於韓國與瑞典，引發外界對實力下滑的質疑。然而進入淘汰賽後，球隊展現驚人韌性，最終以3:0橫掃日本，達成男團12連霸與女團7連霸的壯舉。