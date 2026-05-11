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MLB休士頓太空人台灣好手鄧愷威，今（11）日迎來本季第2場先發，雖然續投到第4局被連敲4安打退場，最終花費63球留下3局失3分退場，但整體投球內容仍受到總教練艾斯帕達（Joe Espada）稱讚，並提到本場刻意讓鄧愷威首度進入第4局投球，要測試其體能，鄧愷威本場最終用63球包含40顆好球，主投3.0局被打出5安打、失3分退場，保送與三振各1，防禦率升至3.12，苦吞本季第3敗，但賽後仍獲得艾斯帕達稱讚，「今天球威有提升，球速也比前一次先發時更快了，而且能夠維持住球速，變化球執行率也在水準以上，我認為他今天投出一場好比賽。」相比上次倉促先發，球速都在94英里以下，本場鄧愷威首局面對迪拉克魯茲（Elly De La Cruz），就飆出95.1英里（約153公里）速球，直到第4局也能將球速維持在平均94英里。由於太空人先發輪值倒一片，艾斯帕達透露，將鄧愷威專心回到先發輪值，確實是一種選項，也提到他本季對於先發、後援兩頭跑定位沒有任何怨言，「他就像是一位勇士。」根據艾斯帕達規劃，太空人有意讓鄧愷威逐步加強用球數，希望能讓先發局數變長，稍早先發以前，太空人就給予鄧愷威多達5天休息時間，沒出賽天數已經創下本季最長。至於鄧愷威本人，賽後則透露還未跟教練討論到未來定位，但坦言確實希望回到先發輪值，「只是不管球隊需要我擔任後援還是先發，我都會全力以赴，保持穩定跟專注，幫助球隊贏球。」