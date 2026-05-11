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休士頓太空人隊的台灣右投鄧愷威，於今（11）日在辛辛那提客場迎來本季第二次先發。雖然鄧愷威在第四局遭遇亂流導致吞下敗投，但其球威與控球獲得總教練艾斯帕達（Joe Espada）的高度評價，根據預測他下一場很可能將對上德州遊騎兵。鄧愷威今日銜命先發對戰紅人隊，前三局展現極佳的壓制力，僅被強打狄拉魯茲（Elly De La Cruz）擊出一支內野安打。然而第四局鄧愷威遇到挑戰，被連續擊出四支安打失掉3分，最終主投3局失3分，防禦率略升3.12。總教練艾斯帕達賽後對鄧愷威的進步表示肯定：「他的球威很好，球速比上一場先發時更快，且能全程維持住速球威力，變化球的執行力也非常出色。他今天的投球表現比在巴爾的摩先發時還要好。」根據大聯盟官網數據分析，鄧愷威今日充分運用其五大球種。除了招牌的橫掃球（Sweeper）依然是主戰武器外，他策略性地對右打者投出大量伸卡球，面對左打者則主要以曲球與變速球等變化球系應對，展現成熟的配球思維。由於太空人先發輪值目前傷兵滿營，包含杭特·布朗（Hunter Brown）與哈維爾（Cristian Javier）都在傷兵名單，鄧愷威極有機會在下一輪輪值中再次披掛上陣。根據預測，鄧愷威的下一次先發預計將在下週末，回到太空人主場面對德州遊騎兵隊。遊騎兵本季呈現投強打弱的趨勢，球隊投手防禦率3.65，為全聯盟第6；但打擊續2成34，為聯盟倒數第9。談到未來角色的轉變，鄧愷威透過翻譯表示：「我非常樂意進入先發輪值，但目前還沒跟總教練討論具體的未來角色。無論球隊需要我擔任後援還是先發，我都會盡全力保持一致性與專注，幫助球隊拿下勝利。」艾斯帕達透露，若要讓鄧愷威長期擔任先發，還需要幾場比賽將他的用球量逐步提升至70到80球。今日鄧愷威用了63球（40顆好球），已創下個人本季用球數新高。