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2026年NBA選秀抽籤最終結果（前14順位樂透區）

順位 球隊 備註 1 華盛頓巫師 14%機率成功奪魁 2 猶他爵士 成功保住前四順位 3 曼非斯灰熊 僅 9% 機率強勢跳升至前三 4 芝加哥公牛 超級贏家，僅 3% 機率擠進前四 5 洛杉磯快艇 獲自溜馬（前四順位保護失效） 6 布魯克林籃網 順位稍有下滑 7 沙加緬度國王 維持中段班 8 亞特蘭大老鷹 獲自鵜鶘（無保護） 9 達拉斯獨行俠 去年狀元（選中 Cooper Flagg） 10 密爾瓦基公鹿 順位不見起色，未來動向受矚 11 金州勇士 2%機率未見奇蹟，保住第11 12 奧克拉荷馬雷霆 獲自快艇（PG 交易案回報） 13 邁阿密熱火 1%機率維持原位 14 夏洛特黃蜂 0.5%機率末位入選

▲2026 NBA樂透選秀抽籤結果，華盛頓巫師取得狀元。（圖／取自NBA X）

2026年NBA選秀抽籤時程與地點

2026年NBA奪取狀元籤機率（前5名）

2026年五大焦點熱門新秀（Top Prospects）

▲杜克大學長人、名將卡洛斯·布瑟（Carlos Boozer）卡麥隆·布澤爾（Cameron Boozer）被認為有機會是2026年NBA選秀狀元。（圖／美聯社／達志影像）

2026年抽籤機制如何運作？

NBA制度變革 杜絕「擺爛」的3-2-1新制

▲NBA選秀抽籤儀式於今（11）日正式落幕，華盛頓巫師獲得狀元籤，但巫師隊營運總裁溫格（Michael Winger）在受訪時語出驚人地表示，球隊將會認真考慮「向下交易」狀元籤的可能性。（圖／路透／達志影像）

2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）選秀抽籤落幕，華盛頓巫師抽到狀元籤，猶他爵士和曼菲斯灰熊分別得到榜眼和探花籤。《NOWNEWS》為了讓您快速掌握最新情報，我們整理了這份懶人包，帶您一覽抽籤賠率、熱門新秀以及未來可能迎來的制度變革。巫師隊以 14% 的機率成功奪冠，這是自 2010 年（選中 John Wall）以來再次獲得狀元籤。抽籤日期與時間： 2026年5月11日地點： 芝加哥麥考密克展覽中心（與選秀聯合試訓同時舉行）。正式選秀日期： 第一輪： 2026年6月24日（周三）。第二輪： 2026年6月25日（周四）。地點： 紐約布魯克林。本屆選秀被公認為「選秀大年」，戰績最差的三支球隊均擁有最高 14% 的機率奪下狀元。華盛頓巫師： 14%（戰績：17勝65負）印第安納溜馬： 14%（戰績：19勝63負）註：若溜馬籤位落在 5-9 順位，選秀權將送往快艇。布魯克林籃網： 14%（戰績：20勝62負）猶他爵士： 11.5%（戰績：22勝60負）沙加緬度國王： 11.5%（戰績：22勝60負）專家凱文·奧康納（Kevin O’Connor）點名本屆最具潛力的球星：🏀AJ Dybantsa (BYU)： 6呎9吋的得分機器，打破 BYU 高懸48年的校史大一得分紀錄，被譽為無法阻擋的進攻發動機。🏀Cameron Boozer (Duke)： 全能型前鋒，具備低位、策應與外線能力，是杜克大學的核心。🏀Darryn Peterson (Kansas)： 6呎6吋的高後衛，打球風格極具流動感，具備巨星氣息與多位置防守能力。🏀Caleb Wilson： 本屆最強運動員，6呎10吋且彈跳力驚人，雖然外線尚不穩定，但天賦天花板極高。🏀Darius Acuff Jr.： 擁有超越年齡的閱讀防守能力，關鍵球處理冷靜，是極具威脅的得分型控衛。乒乓球組合： 14 顆乒乓球（編號1-14）放入機器，共有 1001 種數字組合，其中 1000 種分配給各隊。決定順位： 現場抽出 4 顆球組成一組號碼，對應的球隊即獲得狀元，重複此過程決定前 4 順位。剩餘順位： 從第 5 順位開始，則依照例行賽戰績的倒序（戰績越差越靠前）直接排列。聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）計畫改革選秀制度，預計於 5 月 28 日投票決定是否實施「3-2-1」制：新機率分配：由戰績最差的 1-3 名：獲得 2 顆球 (5.4%)。戰績第 4-10 名：獲得 3 顆球 (8.1%)。目的：讓中後段球隊也有爭冠動力，不再一味追求墊底。