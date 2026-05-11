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2026年 NBA美國職籃（National Basketball Association）選秀抽籤儀式於今（11）日落下帷幕，在這場關乎聯盟未來勢力版圖的豪賭中，最令全聯盟感到威脅的「雷霆大災難」最終並未發生。雖然奧克拉荷馬雷霆隊手握洛杉磯快艇隊的無保護選秀權，但最終僅獲得第12順位，這讓美媒與各隊高層集體鬆了一口氣。在抽籤儀式前，全聯盟最恐懼的劇本莫過於：已經連續兩季取得例行賽最佳戰績、身為衛冕冠軍的雷霆隊，竟然還能靠著保羅·喬治（Paul George）交易案留下的遺產奪得前四順位。雷霆當時有7%的機率擠進前四。《The Athletic》資深球評約翰·霍林格（John Hollinger）直言：「全聯盟其餘29支球隊現在可以吐出一口長氣了。」如果一支具備奪冠實力的球隊再加上一枚前四順位的「世代級新秀」（如AJ Dybantsa或Cameron Boozer），對其他競爭者來說簡直是毀滅性的不公平。最終快艇的這枚籤落在第12順位，讓這場「豪強更強」的噩夢暫時畫下句點。而第二糟糕的情況是去年打進總冠軍賽的印那安那溜馬抽到狀元籤，但這種情況也沒有發生。就連擁有46勝的亞特蘭大老鷹隊也未能如願，儘管他們抽中狀元的概率排名第六，所以這對於聯盟其他競爭者來說，當是可以接受的局面。儘管雷霆未能上位，但抽籤結果依然引發了關於「競賽誠信」的討論。霍林格嚴厲批評了華盛頓巫師、猶他爵士與曼非斯灰熊隊，稱他們是上季最「無恥」的擺爛者。《The Athletic》直言，華盛頓巫師在季末封印了崔楊（Trae Young）與安東尼·戴維斯（Anthony Davis），最終如願奪下狀元籤。猶他爵士憑藉末段的崩盤保住榜眼籤。曼非斯灰熊在季末打出5勝28負的慘烈戰績，成功收穫探花籤。這些球隊透過將健康球員禁賽、大量啟用 G 聯盟臨時工等手段成功「騙」到高順位，也間接催生了聯盟即將推行的「3-2-1」選秀新制，試圖終結這種不健康的誘因。洛杉磯快艇成為今晚另一位贏家。他們原本在與印第安納溜馬的交易中面臨極大風險，但由於溜馬的籤位落在第5順位（剛好跌出前四保護區），快艇成功收割這枚珍貴的選秀權。這對快艇而言是重要資產，特別是在聯盟仍對其進行「Aspiration 投資案」調查之際，能在可能的制裁前先鎖定一名高順位新秀至關重要。隨著雷霆僅拿第12順位，東、西區現有的競爭格局並未因抽籤結果而被瞬間推翻。對於目前正在季後賽廝殺的強隊來說，這無疑是最好的消息。然而，隨著灰熊鎖定探花籤，這也暗示著球隊可能正式開啟「後莫蘭特（Ja Morant）時代」的建隊計畫，利用這枚選秀權打造全新的核心。