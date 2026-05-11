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中信兄弟傳來好消息！生涯180轟的38歲資深重砲張志豪，上季因為滑壘導致右膝十字韌帶撕裂，積極復健後復原進度超過預期，經過5場二軍出賽後，今日中信兄弟陣容異動，先發投手林暉盛下二軍，同時註冊張志豪，最快於明天新莊交手富邦悍將就會隨隊，隨時被升上一軍，距離他上次一軍出賽，已經是255天以前。張志豪去年8月28日對戰樂天桃猿比賽中，因為滑壘導致右膝十字韌帶撕裂，儘管已經高齡38歲，張志豪仍積極復健，最終提前回歸賽場，本月初已經在二軍出賽，累積5場、打擊率1成67、2轟與6分打點，包含5月5日對上味全龍二軍，敲出一發石破天驚的滿貫砲。張志豪去年最終留下32場出賽，打擊率1成83、1轟與11分打點成績，但生涯180轟、長打率.465實績擺在那，中信兄弟仍期待這位隊史級巨砲，可以挽救球隊目前10轟並列墊底的慘淡長打表現。中信兄弟明天將客場挑戰富邦悍將，上周拿下2勝的黃衫軍，目前仍以9勝19敗1和，勝率3成21在全聯盟墊底，明戰再輸球就將面臨2連敗低潮。