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聖安東尼奧馬刺隊的超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama），在今（11）日對陣明尼蘇達灰狼的西區次輪第四戰中，因肘擊瑞德（Naz Reid）遭判二級惡意犯規驅逐出場。然而根據最新消息，馬刺球團與美媒普遍樂觀認為，文班亞馬將不會面臨追加禁賽處分，預計能如期出戰關鍵的第五戰。根據《ClutchPoints》資深記者布萊特·西格爾（Brett Siegel）報導，消息人士指出，雖然文班亞馬在第四戰早早退場，但馬刺球團內部預計他不會受到禁賽等進一步處罰。NBA 官方依據慣例，將於美東時間週一針對該二級惡意犯規進行重新複查與定性。在該場比賽中，文班亞馬僅出賽13分鐘，在一次爭搶籃板後揮動肘部擊中瑞德的喉部區域，隨即被裁判升級為二級惡意犯規並驅逐。這是文班亞馬職業生涯首度遭到驅逐，當時他甚至一臉困惑地詢問隊友：「我被趕走了嗎？」顯示其對於該判罰與規則的陌生。馬刺主帥強森（Mitch Johnson）賽後對此發表強硬談話，他強調：「文班亞馬必須學會保護自己。對手對他的肢體接觸非常頻繁且粗暴，如果裁判不給予保護，他只能靠自己。」強森也澄清球員絕非有意傷害對手，「如果因為這種情況禁賽，那將是荒謬的。」被肘擊的當事人瑞德在賽後則顯得十分大度，他對此事件一笑置之，僅表示：「痛楚只是弱點正在離開身體，就這樣而已。」灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）也坦言，文班亞馬不在場時，馬刺的速度反而變快，讓灰狼應付起來更加困難。由於馬刺在第四戰以109：114不敵灰狼，目前雙方系列賽戰成2：2平手。隨著文班亞馬預計能免於禁賽，馬刺將能以完整陣容在週二重返主場進行關鍵的第五戰（天王山之戰）。聯盟的最終審查結果將決定是否維持原判或追加罰款，但就目前風向而言，這位7呎4吋的防守大核心高機率將出現在下一戰的先發名單中，為球隊守護禁區。