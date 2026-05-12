中華職棒（CPBL）37年例行賽持續熱戰，今（12）日有2場對戰，上週取得2勝的中信兄弟，本周初要作客新莊城堡止敗，推出當家王牌羅戈出馬，卻遇上富邦悍將登錄即開箱的日本「神秘洋投」阿部雄大，此人在二軍出賽6場豪取3勝0敗、防禦率僅1.67，中信兄弟得小心應戰。另外味全龍造訪統一獅亞太主場，由伍鐸對決胡智爲。《NOWnews》整理出5月12日中職「轉播、戰績、賽程與先發投手數據」，讓讀者一手掌握最新戰況。

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本文重點摘要

📍中職戰績表

📍新莊先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍亞太先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至5月12日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 29 18-11-0 0.621 -
2 台鋼雄鷹 30 16-13-1 0.552 2
3 統一獅 29 15-13-1 0.536 2.5
4 富邦悍將 27 14-13-0 0.519 3
5 樂天桃猿 28 12-15-1 0.444 5
6 中信兄弟 29 9-18-1 0.321 8.5
中信兄弟羅戈盼止敗　卻遇上富邦悍將神秘洋投

🟡新莊賽事、開賽時間18：35

富邦悍將目前排名第4，今日推出育成洋投出身的阿部雄大先發，他今年在二軍出賽6場包含2場先發，拿下3勝0敗，防禦率1.67。生涯一軍首戰就將遇上中信兄弟。

中信兄弟目前排名墊底，今日由王牌洋投羅戈掛帥出戰，本季出賽7場，拿下2勝4敗，防禦率3.00。本季首度交手生涯首年東家，去年對戰3場1勝2敗、防禦率2.25。

📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTVDAZNMyVideoHami VideoELTA緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網


▲富邦悍將今日推出育成洋投出身的阿部雄大先發，他今年在二軍出賽6場包含2場先發，拿下3勝0敗，防禦率1.67。（圖／記者陳柏翰,2025.1.20）
▲富邦悍將今日推出育成洋投出身的阿部雄大先發，他今年在二軍出賽6場包含2場先發，拿下3勝0敗，防禦率1.67。（圖／記者陳柏翰,2025.1.20）


天空龍降臨亞太　統一獅胡智爲領命出戰

🟡桃園賽事、開賽時間18：35

味全龍目前排名第1，今日推出本土洋投伍鐸先發，他本季出賽4場主投25.1局，防禦率3.02。本季首度交手統一獅，去年對戰3場苦吞2敗。

統一獅目前排名第3，本場由土投胡智爲出賽，他本季3場先發拿到1勝2敗，防禦率8.10。他本季有1場先發面對味全龍，最終苦吞敗投，對戰防禦率6.35。

📍統一獅主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTVDAZNMyVideoHami VideoELTA緯來電視網
有線電視：DAZN一台
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

▲統一獅今日交手味全龍，推出本土投手胡智爲先發登板。（圖／統一獅提供,2026.4.17）
▲統一獅今日交手味全龍，推出本土投手胡智爲先發登板。（圖／統一獅提供,2026.4.17）
❗️5/12中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍新莊球場（室外球場）

氣溫：24至25度

降雨機率：10%

📍亞太棒球場（室外球場）

氣溫：27至28度

降雨機率：0%

📍洲際球場（室外球場）

氣溫：28至29度

降雨機率：0%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。