中華職棒（CPBL）37年例行賽持續熱戰，今（12）日有2場對戰，上週取得2勝的中信兄弟，本周初要作客新莊城堡止敗，推出當家王牌羅戈出馬，卻遇上富邦悍將登錄即開箱的日本「神秘洋投」阿部雄大，此人在二軍出賽6場豪取3勝0敗、防禦率僅1.67，中信兄弟得小心應戰。另外味全龍造訪統一獅亞太主場，由伍鐸對決胡智爲。《NOWnews》整理出5月12日中職「轉播、戰績、賽程與先發投手數據」，讓讀者一手掌握最新戰況。
本文重點摘要
📍中職戰績表
📍新莊先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月12日賽前）：
中信兄弟羅戈盼止敗 卻遇上富邦悍將神秘洋投
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
富邦悍將目前排名第4，今日推出育成洋投出身的阿部雄大先發，他今年在二軍出賽6場包含2場先發，拿下3勝0敗，防禦率1.67。生涯一軍首戰就將遇上中信兄弟。
中信兄弟目前排名墊底，今日由王牌洋投羅戈掛帥出戰，本季出賽7場，拿下2勝4敗，防禦率3.00。本季首度交手生涯首年東家，去年對戰3場1勝2敗、防禦率2.25。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
天空龍降臨亞太 統一獅胡智爲領命出戰
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
味全龍目前排名第1，今日推出本土洋投伍鐸先發，他本季出賽4場主投25.1局，防禦率3.02。本季首度交手統一獅，去年對戰3場苦吞2敗。
統一獅目前排名第3，本場由土投胡智爲出賽，他本季3場先發拿到1勝2敗，防禦率8.10。他本季有1場先發面對味全龍，最終苦吞敗投，對戰防禦率6.35。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：DAZN一台
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
❗️5/12中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：24至25度
降雨機率：10%
📍亞太棒球場（室外球場）
氣溫：27至28度
降雨機率：0%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：28至29度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
📍新莊先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月12日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|29
|18-11-0
|0.621
|-
|2
|台鋼雄鷹
|30
|16-13-1
|0.552
|2
|3
|統一獅
|29
|15-13-1
|0.536
|2.5
|4
|富邦悍將
|27
|14-13-0
|0.519
|3
|5
|樂天桃猿
|28
|12-15-1
|0.444
|5
|6
|中信兄弟
|29
|9-18-1
|0.321
|8.5
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
富邦悍將目前排名第4，今日推出育成洋投出身的阿部雄大先發，他今年在二軍出賽6場包含2場先發，拿下3勝0敗，防禦率1.67。生涯一軍首戰就將遇上中信兄弟。
中信兄弟目前排名墊底，今日由王牌洋投羅戈掛帥出戰，本季出賽7場，拿下2勝4敗，防禦率3.00。本季首度交手生涯首年東家，去年對戰3場1勝2敗、防禦率2.25。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
天空龍降臨亞太 統一獅胡智爲領命出戰
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
味全龍目前排名第1，今日推出本土洋投伍鐸先發，他本季出賽4場主投25.1局，防禦率3.02。本季首度交手統一獅，去年對戰3場苦吞2敗。
統一獅目前排名第3，本場由土投胡智爲出賽，他本季3場先發拿到1勝2敗，防禦率8.10。他本季有1場先發面對味全龍，最終苦吞敗投，對戰防禦率6.35。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：DAZN一台
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：24至25度
降雨機率：10%
📍亞太棒球場（室外球場）
氣溫：27至28度
降雨機率：0%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：28至29度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。