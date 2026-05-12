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富邦悍將今（12）日遭遇中信兄弟，推出育成洋投出身的日本25歲左投阿部雄大先發。今晚黃衫軍想止敗，得小心應對這位「最熟悉的陌生人」。現年25歲的阿部雄大，高中就讀於傳統名校酒田南高校，卻因3年間未打進甲子園，能見度不高，畢業後並未直接投身日職選秀，而是加入社會人球隊ENEOS。2024年開始成為球隊主力，連續2年都累積超過55局、防禦率不到2頂尖成績，去年首度參與日職選秀落榜後，接受富邦悍將邀約來台，繼續追逐職棒夢。由於阿部雄大過去社會人時期僅有2年健康出賽經歷、加上並未日職資歷，富邦悍將先與他簽下育成合約，放在二軍觀察，結果他展現強大適應力，3月26日首戰交手味全龍二軍，阿部雄大中繼登板就一口氣吃下6局，僅被敲6安還送出7K，用無失分好投奪下首勝。阿部雄大目前在中職二軍累積6場出賽，包含2場先發，拿下3勝0敗、防禦率1.67成績單，27局中僅被打出18支安打，每局被上壘率0.78，尤其面對中信兄弟二軍3場，合計13局僅失1分、飆出19次三振僅被打7支零星安打，堪稱「黃衫軍殺手」。阿部雄大直球均速維持在145公里左右，武器庫中還有指叉球、滑球用來應付左右打者，根據《野球革命》數據，阿部雄大三振率32.7%勝過二軍96%球員，保送率僅有3.96%同樣頂尖，加上53.1%滾地球率，讓他的投手獨立防禦率（FIP）低到僅有0.99，帳面成績完全屠殺二軍。雖然阿部雄大二軍6場出賽就有一半是面對中信兄弟，但攤開逐場紀錄，兄弟一軍陣容中，實質上交手過阿部雄大的球員並不多，僅有8日被升上一軍的2位小將陳九登、楊祥禾有對戰紀錄，前者是唯一從阿部雄大手中打進打點的球員，後者對戰則是4打數出現1安打。等於明天先發打線，幾乎全數都是生涯首次面對阿部雄大。值得注意的是，中信兄弟昨天註冊、但仍未升一軍的38歲老將張志豪，5月3日二軍調整時曾交手阿部雄大，該戰2打數無安打吞1K，但已是唯一有面對過阿部雄大的黃衫軍主力球星。出生日期：2000年7月28日（25歲）身高體重：183公分、91公斤投打習慣：左投左打守備位置：投手出生地點：日本東北山形縣鶴岡市最高學歷：山形縣酒田南高校職棒選秀：2025年日本職棒選秀會落選效力球隊：日本社會人ENEOS（2019-2025）、中職富邦悍將（2026-）中職二軍成績：出賽6場、27局、3勝0敗、防禦率1.67