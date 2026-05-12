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洛杉磯道奇隊日籍右投佐佐木朗希（Roki Sasaki），台灣時間今（12）日在主場先發對戰舊金山巨人。佐佐木此役主投5局、失3分退場，無緣本季第2勝，且球隊終場遭到巨人以9：3逆轉吞敗，對先發投手並不算完美劇本。佐佐木賽後說自己表現不錯，但還不到滿意程度「差得遠了」，自認開季至今調整時間太長。但道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後給予高度評價，認為不能因為6局上一顆強勁滾地球，就否定投手整體發揮，力挺愛將「已經充分發揮了他的作用」。佐佐木朗希今日開賽手感極佳，首局僅用7球就完成三上三下。儘管2局上挨一記陽春砲，但他隨即回穩，連飆3次三振大顯K功。 3局上佐佐木面臨一出局滿壘的失分危機，但他展現強心臟，先讓狄佛斯（Rafael Devers）擊成淺遠飛球，再解決拉莫斯（Heliot Ramos）力保不失分，沉穩的表現贏得全場喝采。然而6局上，佐佐木朗希開局就遭遇亂流，快速失掉2分遭逆轉，無緣本季第二勝落寞退場。對於今天的好投，佐佐木朗希賽後受訪坦言，「我也不知道（狀態）會突然變好，還是慢慢變好。」表達並不能預測自己的狀況。「但在我有某種想要達成的目標下，只能對準那個目標逆推並持續努力，如果不再堅持，一切就結束了，我想只要我還有機會，就只能繼續努力下去。」佐佐木朗希也展現繼續上場的決心，這場戰役雖以失敗告終，但代表他仍有坐穩先發輪值的機會。佐佐木朗希今天的先發表現獲得外界許多好評，不過，佐佐木朗希雖說自己今天表現不差，但談及自己是否滿意時，他直言「還差得非常遠」，對於花費這麼長時間，才逐漸調整到位，感到恐懼與糾結。他透露，「時間對我來說已經花得很長了，一直處於痛苦的狀態。」即使開季就深陷低潮，但佐佐木朗希也說，「但這之中也有很多發現，所以只能瞄準目標不斷累積。」、「如果自己的實力不足，那也就到此為止了，只要還有機會，我就是竭盡全力。」當佐佐木朗希遇到亂流，就毅然決然換投的道奇總教練羅伯斯，他在賽後談到佐佐木先發表現，「我認為很好，真心這麼認為」，並稱讚佐佐木球數還夠用，原本也可能繳出6局失1分的好投，「不能因為出現一顆穿過三壘手身旁的滾地球，就當作一場糟糕的投球。我認為朗希已經充分發揮了他的作用。」