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味全龍將於5月26日（二）與5月27日（三），在臺北大巨蛋舉辦與韓國職棒人氣球隊LG TWINS雙子隊聯名主題日「Red 가자!」，邀請球迷一同感受臺韓棒球文化交融的熱血氛圍，打造充滿紅色能量的主場盛會，此外，LG雙子啦啦隊人數也達到6位，創下史上最多，人氣隊長車榮玹領軍來台。本次活動應援陣容全面升級，LG TWINS雙子隊啦啦隊來訪人數由去年的4位擴增至6位，相比去年更多。主要成員包含去年曾於主題日登場、深受球迷喜愛的啦啦隊長車榮玹與禹惠俊，今年也加入首次參與主題日的高藝池、金泰希、陳秀華，以及臺灣籍成員Rona。以上6位成員將共同登場，展現韓職啦啦隊的獨特應援魅力，吉祥物陣容除了球隊代表吉祥物Lucky與Star外，象徵球隊幸運星的可愛黑貓Nero此次也將首度登上臺北大巨蛋在應援內容方面，本次主題日也將全面升級韓式應援規模。相較去年，韓式應援局數預計大幅增加，並將帶來更多首LG TWINS應援曲，打造更熱烈的韓式應援氛圍。也期望讓球迷能更完整體驗韓式應援的魅力，感受如同置身韓職球場般的應援熱度。此次聯名主題日內容豐富，除了雙邊啦啦隊合作開場舞、LG TWINS雙子隊啦啦隊中場表演，以及LG TWINS雙子隊吉祥物局間秀等精彩內容，而味全龍最會跳舞的吉祥物芮美，將與去年交流時即擦出火花的LG TWINS雙子隊吉祥物Star帶來令人期待的舞蹈演出。除了場中各項演出外， LG TWINS雙子隊應援團也將與球迷在場外互動。5月26日賽前將舉行啦啦隊拍照會與應援教學活動，味全龍吉祥物威弟與芮美，也將攜手LG TWINS雙子隊三隻吉祥物共同舉辦萌力十足的拍照會，5月27日賽前則規劃應援教學與啦啦隊簽名會，讓球迷一次感受滿滿韓風魅力。除此之外本次「Red가자!」主題日活動內容豐富多元，從場內演出到場外互動全面升級，歡迎球迷朋友一同進場參與，感受臺韓應援文化交流的熱情氛圍。