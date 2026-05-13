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▲福克斯在場上與灰狼的碰撞多，G5賽前就被列進「出賽成疑」名單內。（圖／路透／達志影像）

聖安東尼奧馬刺隊傳出傷情警報！台灣時間今（13）日，馬刺將與明尼蘇達灰狼展開關鍵的G5聽牌之戰，但馬刺當家控衛「狐狸」福克斯（De'Aaron Fox）因右腳踝傷勢，昨天就被列入「出賽成疑」名單。上戰與福克斯一樣砍下24分的新秀哈波（Dylan Harper），打出身價的他有望頂替上陣。此外，「大長人」文班亞馬（Victor Wembanyama）在上一戰雖遭驅逐出場，但官方確認不予禁賽，將準時披掛上陣。系列賽肢體衝突不斷，馬刺主將文班亞馬11日因肘擊里德（Naz Reid）下巴，遭判二級惡意犯規驅逐出場。馬刺總教練強森（Mitch Johnson）對此極度不滿，直指文班亞馬多次遭對手肘擊臉部卻不見裁判哨音，更以「令人作嘔」形容判罰標準。所幸聯盟最終決定不加罰禁賽，這對馬刺禁區戰力無疑是巨大強心針。然而，不只文班亞馬遇上麻煩，隊上當家後衛福克斯同樣在系列戰第四戰的第三節時，遭到灰狼隊多蘇姆（Ayo Dosunmu）爭搶地板球時強力衝撞，導致右腳踝受傷一度退場。儘管他在末節重返賽場並砍下24分，但移動明顯受限。馬刺球團表示，福克斯平時配戴的雙踝護具救了他，否則傷勢恐更嚴重，且他在昨天就被列進「出賽成疑」名單內，今天台灣時間早上8點是否上場，仍是未知數。不過，福克斯無法上陣，預計由表現亮眼的新秀哈波（Dylan Harper）頂替先發。哈珀在上一戰替補上陣，僅上場27分鐘就抓下7籃板、3抄截，11投8中投籃效率超高，加上7罰全中，讓他最終拿到24分，與福克斯的分數並列全隊最高，他在過人上籃、禁區快攻都有亮眼。雖最終馬刺以109：114小幅落敗，在季後賽次輪與灰狼戰成2：2平手，在肢體動作漸多的狀況下，這場攸關晉級聽牌權的第五戰，不僅是球技的較量，更是意志力與體力抗衡的最終試煉。年僅20歲的哈波打出自身價值，有望接替陣中後衛福克斯的位子，上場與灰狼搶奪聽牌。