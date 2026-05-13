我是廣告 請繼續往下閱讀

在NBA官方宣布不針對聖安東尼奧馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在第四戰肘擊里德（Naz Reid）的行為進行追加禁賽或罰款後，金州勇士前鋒格林（Draymond Green）坐不住了。他在最新一期的《The Draymond Green Show》中重砲轟擊聯盟「標準不一」，並公開慫恿明尼蘇達灰狼球員應該在接下來的賽事中「採取必要行動」以求公平。格林在節目中直言不諱地指出，聯盟對待不同球員的標準令人費解：「如果鞋子穿在另一隻腳上，是里德（Naz Reid）把文班亞馬放倒呢？我保證情況會完全不同，絕對會有罰款跟禁賽。」他舉例指出，灰狼的麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）與金塊球星約基奇（Nikola Jokic）近期都曾因程度更輕的動作受罰，文班亞馬卻能全身而退，這簡直是「瘋了」。針對馬刺代理教頭強森（Mitch Johnson）稱文班亞馬肘擊是「自保」的言論，格林也感到不可思議。他向灰狼隊眾將喊話：「既然聯盟沒動作，那這就是一場公平的競賽。誰要在今晚或明晚出來對文班亞馬做同樣的事？誰要去肘擊他的臉？」格林強調，當隊友被重擊而聯盟卻無所作為時，球員就應該學馬刺教頭所說的「掌握主動權」：「學學馬刺教練的話吧，把事情掌握在自己手中，去做點什麼！」隨著系列賽以2比2回到聖安東尼奧，格林（Draymond Green）預測第五戰（Game 5）的對抗強度將來到史無前例的高度。他指出，裁判為了彌補未禁賽造成的反彈，可能會在開賽初期就試圖強力控制比賽節奏。格林最後總結：「現實將取決於哪支球隊更強韌、誰能挺過那些哨音與肢體對抗。灰狼必須展現強硬，因為你們的夥伴剛被狠狠擊倒，卻沒有任何說法。」