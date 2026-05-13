聖安東尼奧馬刺超級球星文班亞馬（Victor Wembanyama）日前在西區準決賽第四戰中，因肘擊灰狼悍將里德（Naz Reid）遭驅逐出場，引發全美討論。NBA傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）在出席節目時，也對這項判決表達強烈不滿，重砲批評現今聯盟的判罰尺度太過「軟弱」，甚至直言這在以前根本不算什麼大事。

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「在我那個年代只是進攻犯規！」　皮爾斯開酸現代尺度

文班亞馬在第四戰第二節初，於一次護球過程中手肘擊中里德的下顎與頸部，裁判查爾巴（Zach Zarba）在檢視重播後判定為二級惡意犯規，依法將其驅逐。

皮爾斯在《No Fouls Given》節目中表示，這種判決讓他感到不可思議：「在我那個年代，這頂多就是個進攻犯規，然後大家繼續比賽。現在大家真的太軟了，動不動就把人趕出場，好像那記肘擊是什麼現行犯一樣。拜託，放過他吧，這頂多判一級惡意犯規就該繼續打球了。」

▲雖然判罰引發熱議，但文班亞馬（Victor Wembanyama）已確定不會因該動作遭到追加禁賽，將如期出戰天王山之戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然判罰引發熱議，但文班亞馬（Victor Wembanyama）已確定不會因該動作遭到追加禁賽，將如期出戰天王山之戰。（圖／美聯社／達志影像）
馬刺免於禁賽危機！天王山之戰文班亞馬將領銜出擊

皮爾斯認為，季後賽應該是「最強對最強」的較量，而不該由裁判的哨音來決定系列賽的走向。他強調：「給他們幾次罰球，然後讓比賽繼續，讓球員們決定勝負。現在的裁判太過於介入，反而破壞了球賽最精彩的部分。」雖然皮爾斯的評論引發正反兩面論戰，但對馬刺球迷而言，最好的消息是聯盟已經確認文班亞馬不會受到追加禁賽處分。

本季文班亞馬帶領馬刺重返睽違7年的季後賽，目前距離西區決賽僅剩兩場勝利。馬刺隊於今上午8點在主場迎戰明尼蘇達灰狼，文班亞馬能否走出驅逐陰霾，帶領馬刺搶下聽牌的天王山之戰，將是全台球迷最關注的焦點。


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...