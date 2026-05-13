我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹姆斯（LeBron James）與兒子布朗尼（Bronny James）在湖人隊的「父子連線」是支持他繼續奮戰的最大動力，這讓他能兼顧家庭與職業生涯。（圖／路透／達志影像）

洛杉磯湖人在遭奧克拉荷馬雷霆橫掃出局後，詹姆斯（LeBron James）的去留成了全美話題。身為多年摯友的保羅（Chris Paul）近日在《Pat McAfee Show》中分享了他的看法，他認為即便詹姆斯身體狀態無虞，但心理層面的「疲累感」以及對家庭生活的嚮往，可能會讓這位41歲的巨星考慮退役。保羅指出，大眾往往只看到詹姆斯在場上的高水準表現，卻忽視了背後的心理代價：「我知道當你到了41歲左右，雖然能力還在，但那是心理層面的問題。你當然很感激能打球，但到了某個時刻，休賽季會變得愈來愈長，準備每場比賽所花費的心力，以及遠離家人的時間，這些都非常艱難。」保羅認為，詹姆斯目前面臨最大的誘惑不是別隊的合約，而是待在家裡享受他辛苦建立的成功生活，而非在即將邁入42歲之際，還要投入高強度的賽季訓練。儘管保羅提出了退役的可能性，但多數專家仍認為詹姆斯會回歸。主因在於詹姆斯在本季表現依舊穩定，特別是在唐西奇（Luka Doncic）受傷後，他展現出的競爭力證明自己仍是爭冠球隊的核心拼圖。此外，依照詹姆斯的歷史地位，通常會有一場舉世矚目的「退役巡迴賽」，但他目前並未給出明確信號。保羅分析中提到的一個關鍵點，也是湖人留人的最強王牌，那就是「皇子」布朗尼（Bronny James）。在總教練瑞迪克（JJ Redick）的體系下，布朗尼獲得了穩定的替補上場時間，這讓詹姆斯在球場上就能享受到「家庭時光」，無需為了多陪家人而選擇退休。這種史上絕無僅有的父子同台體驗，可能是詹姆斯克服心理倦怠、繼續征戰的最大動力。目前湖人隊傾向清出薪資空間補強，以利詹姆斯留隊；但克里夫蘭騎士與金州勇士等競爭對手，據傳也準備好提出誘人報價，試圖讓這位傳奇球星在其他地方完成生涯終章。