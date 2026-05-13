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過去30年裡，只有詹姆斯（LeBron James）和約基奇（Nikola Jokic）兩位球員在季後賽首節做到這一點

NBA西區季後賽準決賽今（13）日進行關鍵的第五戰，聖安東尼奧馬刺隊回到主場迎戰明尼蘇達灰狼。馬刺超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）在經歷上一場被驅逐出場的挫折後，今日開賽便展現強烈的復仇決心，首節單槍匹馬轟下18分，率領馬刺在首節結束時以34：30暫時領先灰狼。文班亞馬開局便展現無人能擋的侵略性，僅在開賽短短7分鐘內，就以高效表現狂砍16分，包括多次強攻籃下與外線投射，將灰狼防守核心、年度最佳防守球員魯迪·戈貝爾（Rudy Gobert）徹底壓制。在他下場休息前，馬刺一度取得28：19的雙位數領先優勢。他在第一節就拿下18分6籃板。根據Stathead統計，面對馬刺與文班亞馬的猛烈攻勢，灰狼隊初期表現低迷且陷入犯規麻煩，主力藍道（Julius Randle）早早領到兩次犯規。關鍵時刻，38歲的老將康利（Mike Conley）替補登場發揮安定作用，與艾德華茲合力帶起一波11：4的反擊，趁文班亞馬休息期間將比分逼近。首節結束前，馬刺靠著凱爾登·強森（Keldon Johnson）的強力補籃與文班亞馬重回場上的嚇阻力穩定局勢。首節數據方面，文班亞馬8投6中，斬獲18分、6籃板，展現絕對的主宰力；灰狼則靠著團隊韌性將分差控制在4分之內。比賽跳球前，馬刺主場Frost Bank Center全體觀眾進行了默哀儀式，致敬近日不幸逝世的兩位成員：NBA首位出櫃球員傑森·柯林斯（Jason Collins）以及灰熊隊前鋒布蘭登·克拉克（Brandon Clarke）。馬刺隊今日陣容齊整，受傷病困擾的福克斯（De'Aaron Fox）與哈波（Dylan Harper）皆順利復歸；灰狼隊核心艾德華茲（Anthony Edwards）則帶傷上陣。