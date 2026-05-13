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聖安東尼奧馬刺與明尼蘇達灰狼的天王山之戰（Game 5）今（13）日點燃戰火，超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在結束禁賽疑雲後重返賽場。不過，美國主流媒體在賽前將此役包裝成「英雄歸來」，卻引發了體育圈的強烈反彈。福斯體育名嘴萊特（Nick Wright）與大批球迷皆指責媒體無視文班亞馬先前的危險動作，簡直到了「荒謬」的地步。文班亞馬在第四戰因重肘擊中里德（Naz Reid）喉嚨遭驅逐，導致馬刺輸球。儘管動作兇狠，NBA官方最終並未給予禁賽處分。對於媒體在第五戰大肆宣傳文班亞馬的「歸還」，名嘴萊特在X平台上發文諷刺：「這場比賽竟然被塑造成蒙冤英雄的歸來，而不是一個『揮舞危險重肘卻幸運躲過禁賽』的球員，這對我來說真的太瘋狂了。」球迷也紛紛在下方留言附和，認為這兩天的輿論風向完全歪掉：「太詭異了，竟然都在討論明尼蘇達動作太粗魯、裁判不保護文班亞馬，卻沒人討論他那種自私且缺乏自制力的行為害慘了球隊。」面對外界質疑，馬刺代理教頭強森（Mitch Johnson）則將矛頭指向裁判。他認為文班亞馬之所以會「採取行動」，是因為裁判放任灰狼隊進行過度的肢體騷擾：「他在球場各個角落都被人用肢體力量強壓，甚至在快攻跑步時都被推倒。看到一個專業、成熟的球員必須不斷忍受這些，真的令人作嘔。如果不保護他，他只能選擇自保，不幸的是，肘擊就這樣發生了。」強森甚至用了極其強烈的措辭：「我很高興他把事情掌握在自己手中，我不是說打里德是對的，但他必須保護自己，裁判不保護他這點才令人作嘔。」儘管場外輿論紛擾，文班亞馬在第五戰依然用實力證明自己的價值。他在上半場便火力全開，攻下21分、11籃板的雙十數據，向灰狼隊與全美觀眾宣告，無論爭議如何，他依然是決定這場系列賽生死的核心人物。