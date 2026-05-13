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NBA美國職籃（National Basketball Association）西區次輪今（13）日迎來關鍵的天王山之戰，聖安東尼奧馬刺隊在主場以126：97大勝明尼蘇達灰狼隊，系列賽取得3比2領先聽牌。馬刺超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）在免於禁賽後強勢回歸，全場狂轟27分17籃板5助攻3阻攻，不僅改寫多項隊史與聯盟歷史紀錄，賽後更冷靜引用傳奇球星科比（Kobe Bryant）的名言表示：「任務尚未完成」。文班亞馬今日出戰33分鐘，首節便展現驚人侵略性，不到9分鐘內高效8投6中砍下18分。這場比賽讓他一口氣創下9項驚人紀錄：🏀首節新高：單節18分創下個人季後賽生涯首節最高得分紀錄。🏀單節之最：刷新個人季後賽單節最高得分，超越上一場末節的16分。🏀半場雙十：生涯首次在季後賽上半場達成20分、10籃板以上數據（半場21分11籃板）。🏀聯盟近3年首位：成為繼2023年戴維斯（Anthony Davis）後，近3年首位在季後賽半場貢獻至少「20+10」的球員。🏀隊史24年首見：繼2003年鄧肯（Tim Duncan）後，馬刺隊史首位在季後賽半場繳出至少「20分、10籃板、2阻攻」的球員。🏀並列傳奇名將：成為繼羅賓森（David Robinson）與鄧肯後，馬刺隊史第3位達成季後賽半場「20+10」的球員。🏀歷史第二年輕：以22歲129天之齡成為季後賽史上第二年輕達成半場「20+10」的人，僅次於詹姆斯（LeBron James）。🏀接棒石佛紀錄：成為2002年鄧肯後，隊史24年來首位半場抓下至少10記籃板並得分破20的球員。🏀全能數據里程碑：繼2023年戴維斯後，聯盟首位在季後賽單場繳出「25+得分、15+籃板、5+助攻、3+阻攻」的球員。文班亞馬在上一場比賽因惡意犯規遭驅逐，今日則用表現證明自己。賽後被問及對於被驅逐後回歸的感想時，他選擇淡化爭議，將焦點放在團隊目標。他冷靜地向媒體表示：「我們贏了，這才是重點。但就像我說過的，任務尚未完成（Job's not finished）」。這番致敬科比2009年總決賽名言的回應，展現了他超齡的心理素質與對總冠軍的渴望。兩隊將於周五回到明尼蘇達進行第六戰，馬刺距離晉級西區決賽僅剩一勝之遙。