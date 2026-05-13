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快攻取分變得前所未有的重要。剛卸任的密爾瓦基公鹿隊前主帥瑞佛斯（Doc Rivers）在2008年執教塞爾提克時，是改革此事的重要推手，那支球隊大量使用局部性的三防二、二防三，也是如今很多針對性防守的前身。

由瓦塞爾（Devin Vassell）主防內線球員里德（Naz Reid），讓文班亞馬更能專注於協防與保護禁區。現代籃球的攻防早就不拘泥於位置，在乎的是正確的對位，狼馬這種等級的對決，雙方都知道比賽勝負手在哪。

▲文班亞馬（Victor Wembanyama）全場他繳出27分、17籃板、5助攻與3阻攻的驚人數據。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺「年度最佳第六人」＝強森（Keldon Johnson）在最關鍵的時刻打破季後賽低迷，僅上場22分鐘便以8成的高命中率轟下21分。（圖／取自聖安東尼奧馬刺 X）

數據指標 聖安東尼奧馬刺 明尼蘇達灰狼 投籃命中率 53% (47-89) 39% (32-83) 三分命中率 34% (11-32) 27% (9-33) 籃板總數 50 42 失誤點數比 15次(失18分) 16次(失19分) 最大領先 30分 (領先時間97%) 2分 (領先時間1%)

今（13）日聖安東尼奧馬刺在主場以126：97大勝明尼蘇達灰狼，順利拿下天王山之戰的勝利。這場比賽雖非現代高比分大戰，但極快的攻防轉換節奏、針對性的防守佈陣，都讓人看見了現代籃球進化的縮影。馬刺之所以能在此關鍵戰役脫穎而出，不僅是靠文班亞馬（Victor Wembanyama）的發揮，更是整體戰術執行力與板凳深度全面爆發的結果。別看今天比賽馬刺和灰狼的分數不算高，但節奏其實打得很快，大量的攻防轉換，幾乎已經是現代籃球的標配。而說到這一點，這種變革不亞於由邁阿密熱火和聖安東尼奧馬刺傳承、並由金州勇士和休士頓火箭發揚光大的「三分球革命」。因為如今NBA防守太出色、太好，針對性地佈防讓球員難以在半場系統戰中得分，因此▲賈奈特（Kevin Garnett）的生涯大部分時間貢獻給了灰狼隊，與馬刺「石佛」鄧肯在2000年初期競爭激烈，他深遠的影響了現代籃球。（圖／記者朱永強攝）而那支塞爾提克之所以能這樣防守，主要就是因為有賈奈特這個內線擎天柱，他不僅護框能力強、防守範圍大，運動能力和速度又很出色，可以換防到多個位置，是文班亞馬出現前的文班亞馬，而賈奈特（Kevin Garnett）的生涯大部分時間貢獻給了灰狼隊，與馬刺「石佛」鄧肯在2000年初期競爭激烈，歷史的淵源就是如此奇妙。今天馬刺變陣也能看到這種防守的影子，比如第二節開始，馬刺則在防守端做出調整，當戈貝爾（Rudy Gobert）下場之後，馬刺讓自己的護框者去防守一名沒有投籃的球員，好讓他可以待在籃下，馬刺藉由這次轉變成功保護禁區，也讓灰狼最終整場僅拿到97分，投籃命中率只有39%。在前一場比賽因惡意犯規遭驅逐導致球隊惜敗後，文班亞馬今日帶著強烈的補償心態重返賽場。前球星甜瓜安東尼（Carmelo Anthony）在賽後精準評述：「」。這位超級新星首節便在不到9分鐘內攻下18分，創下個人季後賽單節新高。全場他繳出27分、17籃板、5助攻與3阻攻的驚人數據，成為繼2023年戴維斯（Anthony Davis）後，近3年首位在季後賽達成「25+15+5+3」全能里程碑的球員。他在攻防兩端的宰制力，徹底瓦解了灰狼的內線優勢。馬刺能贏得如此從容，板凳席的火力和能量至關重要。馬刺「年度最佳第六人」凱爾登·強森（Keldon Johnson）在最關鍵的時刻打破季後賽低迷，僅上場22分鐘便以8成的高命中率轟下21分。馬刺主帥米奇·強森（Mitch Johnson）讚許他帶動了全隊的活力與執行力。此外，新秀哈波（Dylan Harper）全場進帳12分、10籃板達成雙十表現，他目前季後賽替補總得分136分更是傲視全聯盟。馬刺這兩位板凳尖兵合計砍下33分，完爆了上一輪曾對金塊展現壓倒性優勢的灰狼替補群。回顧全場統計，馬刺在關鍵的五項指標中呈現全面性的輾壓，讓灰狼毫無招架之力：灰狼在進攻端的崩盤，讓球評安東尼與麥格雷迪（Tracy McGrady）罕見地達成共識並重砲批評。安東尼直言前鋒蘭德爾（Julius Randle）本系列賽的表現簡直是「令人無法接受」；麥格雷迪則補充，蘭德爾並未利用其他有效方式幫助球隊，陷入了掙扎的泥淖。蘭德爾今日17投僅6中，全場表現低迷，與馬刺多點開花的攻勢形成鮮明對比。但我覺得批評有點過重了，在目前的馬刺體系之中，他其實很難做出有效貢獻，第四節蘭德爾其實也有打出一些好球。重點是灰狼主帥芬奇（Chris Finch）是否應該將蘭德爾和戈貝爾（Rudy Gobert）的上場時間區隔開來？因為目前看起來「雙塔」欺負高度和運動能力不夠的陣容時有效，但在文班亞馬在場時，卻只是阻塞隊友籃下的進攻空間，這和對上金塊隊是不同的情況。或許他們應該嘗試小球陣容。賽後，文班亞馬並未沉溺於大勝的喜悅。當被問及前一場遭驅逐後的調整時，他冷靜地回應：「我們贏了，這才是重點。但正如我所說，任務尚未完成（Job’s not finished）」。他一點都沒有年輕球員的莽撞和生澀，他才22歲、這不過是他生涯第3個賽季，這才是最讓人感到恐懼的。