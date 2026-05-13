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西區季後賽次輪迎來關鍵的「天王山之戰」，明尼蘇達灰狼隊在客場以97：126不敵聖安東尼奧馬刺隊，大比分陷入2比3落後。儘管灰狼曾在第三節展現韌性一度追平比分，但隨著防守大將麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）因犯規問題被迫退場，灰狼防線瞬間瓦解，再加上雙方在禁區得分效率上的巨大落差（68：36），最終馬刺在第四節揚長而去，灰狼則在關鍵戰崩盤慘敗。本場比賽灰狼失利的最直接因素，莫過於傑登·麥克丹尼爾斯的犯規問題。在第三節灰狼好不容易抹平半場12分的落後差距時，麥克丹尼爾斯卻因陷入犯規麻煩被迫坐回板凳，這導致灰狼的防禦體系如同「紙牌屋」般瞬間崩塌，馬刺趁勢發動攻勢再次將分差擴大至18分進入第四節。第四節剩餘7分22秒時，麥克丹尼爾斯在一次三分球防守中被吹判個人第5次犯規，徹底重創球隊反擊氣焰。NBA資深記者John Hollinger指出，當麥克丹尼爾斯不在場上時，灰狼的整體競爭力明顯下滑，其缺席對戰局影響甚鉅。麥克丹尼爾斯也知道自己這一場發揮差勁，因此末節退場時，工作人員拿給他毛巾，他隨後情緒性地將它丟掉，對自己表現很懊惱。灰狼頭號球星安東尼·愛德華茲（Anthony Edwards）此役出戰39分鐘，雖繳出20分2籃板2助攻的數據，但全場僅13投6中，尤其上半場手感冰冷僅得8分。賽後愛德華茲在受訪時表示，球隊必須盡力讓麥克丹尼爾斯遠離犯規麻煩，「傑登對我們非常重要，當他陷入困境時會傷害到每個人。」此外，愛德華茲也提到球隊在二次進攻得分上的缺失，並讚嘆馬刺核心文班亞馬（Victor Wembanyama）展現的統治力，認為其投籃難以應付，「你只能祈禱他投不進。」馬刺今天在禁區得分方面以68：36領先，顯然統治了內線。除了犯規問題，灰狼「內線雙塔」的表現低迷也是慘敗原因之一。蘭德爾（Julius Randle）全場17投僅6中，命中率僅35.2%；戈貝爾（Rudy Gobert）更是只有4分5籃板的進帳，完全無法應對文班亞馬27分17籃板的強勢表現。唯一亮點是季後賽首輪表現驚豔的奇兵多蘇姆（Ayo Dosunmu），他本場繳出16分9籃板4助攻3抄截2阻攻的全方位數據，試圖扛起後場火力，無奈內線隊友發揮欠佳，無力回天。然而多蘇姆今天先發出戰，開局灰狼的進攻表現卻不好，讓球隊不得不用老後衛康利（Mike Conley），這樣的變陣G6是否會延續，值得觀察。灰狼將於5月16日回到主場進行系列賽第6戰。在退無可退的情況下，如何保護麥克丹尼爾斯避免犯規麻煩，並找回內線進攻效率，將是灰狼能否將戰線延長至第七戰的關鍵。