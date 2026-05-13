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明尼蘇達灰狼今（13）日在聖安東尼奧客場慘踢鐵板，以97：126遭到馬刺血洗。在輸掉這場關鍵的天王山之戰後，灰狼已處於2比3被聽牌的淘汰邊緣。賽後，四度入選全明星賽的當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）在接受媒體採訪時，試圖給出失利的首要原因，但他的「直覺分析」顯然與現實數據有不小出入，因為實際上灰狼二波進攻表現更優。根據體育媒體《GopherHole.com》發布的影片，當愛德華茲被問及為何會遭到29分屠殺時，他先是誠實地表示：「我不知道，我必須回去看影片才能真正回答這個問題。」但他隨即補充道：「我腦子裡冒出的第一件事是『二波得分』。他們有11個進攻籃板，我們有10個，雙方差不多，但我認為他們比我們更能將其轉化為得分。」然而，數據分析隨即打臉了愛德華茲的說法。事實上，灰狼今日在二波得分上以12比11領先馬刺。換言之，球隊並非輸在二次進攻的轉化率，而是輸在全場命中率（38.6%對52.8%）以及一度落後達30分的斷電開局。除了分析失準，愛德華茲今日在場上的侵略性也備受質疑。他全場上陣39分鐘卻僅有13次出手，攻下20分、2籃板與2助攻，並吞下全場最慘的4次失誤。上半場他在馬刺強悍的防守下僅得8分，始終無法發揮球星價值。雖然第三節開局灰狼曾打出一波14比2的攻勢試圖反撲，但馬刺隊迅速在外線還以顏色，直接澆熄了「蟻人」與隊友們的反擊火苗。灰狼此役除了愛德華茲外，大前鋒藍道（Julius Randle）貢獻17分與10籃板，多森姆（Ayo Dosunmu）則有16分、9籃板與4助攻的全能表現，可惜整體戰力仍無法抗衡文班亞馬領軍的馬刺。