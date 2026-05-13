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聖安東尼奧馬刺超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在今（13）日的天王山之戰（Game 5）不僅帶隊贏球，還贏得有「觀賞性」。在歷經第四戰被驅逐的風波後，他今日不僅狂砍27分、17籃板與3阻攻，更在比賽中上演了一次足以進入年度五大好球的魔術傳球，將防守強人戈貝爾（Rudy Gobert）戲耍於股掌之間，引發社群平台瘋狂討論。這一幕發生在第四節，文班亞馬在禁區持球遭遇戈貝爾貼身防守。只見文班亞馬先是一個輕巧的轉身，接著做出極其逼真的挑籃假動作，這讓生涯四度獲得年度最佳防守球員（DPOY）的戈貝爾完全中計，奮力跳起試圖封阻。然而，球根本不在籃筐上方。在戈貝爾跳起的同時，文班亞馬早已將球隱蔽地從背後繞過，精準傳給底線的隊友錢帕尼（Julian Champagnie）輕鬆拿下分數。當分數入袋時，戈貝爾竟然還回過頭盯著文班亞馬的手心，彷彿在問：「球到底去哪了？」這段充滿「羞辱感」的影片迅速在網路瘋傳，NBA粉絲們毫不留情地開酸。有球迷表示：「傳說中，戈貝爾到現在還在原地找球。」也有人調侃道：「三年級的文班亞馬正在調戲四屆DPOY。」甚至有網友笑稱戈貝爾在場上「像是在玩拍拍手」，原地旋轉的模樣慘遭毒舌攻擊。除了文班亞馬的驚人表現，馬刺全隊今日火力全開。福克斯（De'Aaron Fox）貢獻18分、5助攻，板凳悍將強森（Keldon Johnson）則在短短22分鐘內高效砍下21分。新秀卡索（Stephon Castle）與哈波（Dylan Harper）也合計貢獻29分，展現出馬刺深度。儘管灰狼靠著艾德華茲（Anthony Edwards）與多森姆（Ayo Dosunmu）苦撐，但始終無法跨越文班亞馬這道巨牆。馬刺隊半場便建立12分領先，最終以126比97血洗對手，帶著3比2優勢前往明尼蘇達。