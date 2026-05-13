我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊於今（13）日在主場迎戰舊金山巨人隊，儘管當家球星大谷翔平擊出睽違已久的第7號全壘打，但先發投手山本由伸單場挨了3支全壘打，加上打線在關鍵時刻得點力不足，終場道奇以2：6不敵巨人，吞下近期的一波4連敗。道奇隊在首局便發動攻勢，大谷翔平率先擊出右外野安打，隨後靠著佛里曼（Freddie Freeman）的安打與隊友遭死球保送形成滿滿壘，並藉由史密斯（Will Smith）的犧牲飛球先馳得點。先發投手山本由伸前兩局表現優異，皆讓對手三上三下。然而在第3局，他被巨人隊第9棒哈斯（Eric Haase）敲出陽春砲，比分被追成1：1平手。隨後在3局下半，大谷翔平展現怪力，將一顆時速約170.4公里的伸卡球轟向左外野看台，這記飛行距離達121.3公尺的陽春彈，幫助球隊再度取得2：1領先，這也是大谷睽違12場比賽後的首支全壘打。領先優勢未能維持太久，山本由伸在第5局遭遇亂流，先後被貝德（Harrison Bader）與哈斯連續擊出全壘打，單場挨3轟創下個人大聯盟生涯最慘紀錄，道奇也因此以2:3落後。第7局山本留下無人出局、一三壘有人的危機退場。接手的後援投手崔南（Blake Treinen）未能止血，先是被對手執行強迫取分成功，隨後又被李政厚擊出適時二壘安打，分差擴大至2：6。山本最終主投6.1局，用了93球，送出8次三振，失5分均為自責分，承擔本季第3敗。道奇隊在第8局曾有反攻機會，靠著保送與安打形成1出局滿壘的絕佳局面。然而，前兩戰連續開轟的重砲曼西（Max Muncy）卻遭到見逃三振，隨後帕赫斯（Andy Pages）也擊出飛球出局，讓道奇隊空手而回。全場道奇隊僅敲出4支安打，進攻端嚴重斷層，最終以4分之差落敗。這場敗仗讓道奇隊近期戰績持續走低，如何解決得點圈打擊不佳的問題，將是球隊止敗的首要任務。