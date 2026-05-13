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休士頓太空人日本強投今井達也，今（32）日相隔32天再度重返大聯盟，主場迎戰西雅圖水手，僅投4局就被打出2轟、包含一發滿貫砲，單場再失6分退場，為挑戰大聯盟以來最慘烈的失利，也苦吞本季首敗，自責分率上升至9.24，賽後日媒《體育報知》也表達擔憂，「控球狀況不理想、投12.2局就出現17次四死球保送（四壞＋觸身球），遠遠超過投球局數...」現年28歲的今井達也，本場開打前3場先發合計僅吃下8.2局，雖僅被打7安打、還飆出13K，但實則控球完全大暴走，狂丟11次保送，讓他難以投長局數，後續因右手臂疲勞被下放3A調整。本場回歸先發，今井達也首局就投出三上三下，第二局，在保送首位打者後，就被亞羅薩倫納（Randy Arozarena）敲出兩分砲，這是他大聯盟生涯首度挨轟，第四局，他控球再度迷航，2顆觸身球後又出現四壞球保送，無人出局形成滿壘，隨後對坎佐恩（Dominic Canzone）投出一顆失投滑球，直接被打出滿貫砲。今井達也最終用80球撐完四局退場，其中僅有46顆好球，日媒《體育報知》賽後就形容，「本就令人擔憂的控球問題再度顯見，本場四壞球與觸身球就多達5次，最後也因為全壘打付出代價，目前他主投12.2局、就出現17次四死球保送（四壞＋觸身球），遠遠超過投球局數...」今井達也休賽季以3年5400萬美元（約合新台幣16億）加入太空人後，明顯出現適應不良狀況，且麻煩的是並不只是球場上的問題，私底下也遭遇不小麻煩，包含本人曾於場邊受訪時自曝，因為個性比較內向，完全交不到朋友，直白的陳述讓當時受訪氣氛一度陷入尷尬。