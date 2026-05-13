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▲湖人遭雷霆4：0橫掃後，詹姆斯時代可能進入尾聲；Stephen Curry提前告別季後賽，NBA門面世代交替氛圍逐漸成形。（圖／路透／達志影像）

▲歷經G4遭驅逐風波後，文班亞馬（Victor Wembanyama）用統治級表現強勢反彈，斑馬值得所有稱讚。（圖／取自NBA X）

NBA季後賽，湖人被雷霆4：0橫掃出局，史上最偉大球員「老詹」LeBron James可能打完他湖人生涯最後一戰。馬刺226公分長人「斑馬」Victor Wembanyama正頂著光環站上聯盟C位，預約未來最偉大球員。斑馬正帶領馬刺走出困境，走在總冠軍路上。G5，馬刺226公分長人「斑馬」Victor Wembanyama帶領隊友126：97輕取灰狼，七戰四勝系列賽取得3：2領先。斑馬G4第二節開局因為惡意肘擊灰狼前鋒Naz Reid，被升級為二級惡意犯規驅逐出場，馬刺也以109：114輸球，系列賽被灰狼追成2：2平手。斑馬先向隊友道歉，保持堅毅冷靜，展現過人信念重新站上球場，斑馬用27分、17籃板、5助攻統治級表現，帶領馬刺126：97擊敗灰狼，宣誓他將帶領馬刺和隊友「走出困境」。再贏一場，馬刺就能打進西區決賽，挑戰衛冕軍雷霆，斑馬正在展現前所未見+前所未聞比賽統治力和影響力。--「雷霆後衛Shai Gilgeous-Alexander(SGA)過去兩年是聯盟最佳球員，也是上季年度MVP，但跟斑馬人氣和各方面對比，SGA少了光環。」--「金塊中鋒Nikola Jokic過去五年至少有三年是聯盟最佳球員，2023年帶領金塊奪冠，但今年季後賽第一輪就被灰狼4：2淘汰，跟斑馬做出比對，Jokic幾乎沒有光環」--「老詹季後賽第二輪打光最後一顆子彈，儘管湖人還是4：0被雷霆橫掃出局，但老詹的決心和玩命，湖人的調整與競爭力依舊備受肯定，老詹生涯做為聯盟看板人物只剩1-2年，所有光環幾乎都集中在斑馬身上。」--「聯盟另一場看板勇士後衛Stephen Curry，早就被排除在今年季後賽門外，Stephen Curry人氣再爆、魅力十足、球衣賣到炸裂、球迷再喜愛，但勇士失去競爭力和季後賽，全世界球迷都需要一個最新寄託和期待，那個人就是斑馬。」馬刺對灰狼系列賽，我形容為斑馬成為NBA未來門面和看板人物「封神之戰」，斑馬展現出比賽統治力和影響力，難以估算，尤其頭上頂著看板人物光環，站在聯盟C位，讓SGA、Nikola Jokic、Luka Doncic、Giannis Antetokounmpo幾個超級球星只能退位。灰狼媒體這麼形容G5。「斑馬贏得所有稱讚，他打出歷史級別統治力，實至名歸，帶領馬刺走出糾纏困境，但馬刺其他隊友三分線對位、防守壓迫、侵性性表現同樣出色，馬刺正在拆解灰狼。」今年季後賽舞台，Nikola Jokic沒了光環，SGA光環不如斑馬，Giannis和Luka甚至失去光環。儘管馬刺還沒淘汰灰狼，但斑馬已經站在聯盟C位。歡迎來到NBA新世代，史上最偉大球員老詹和超人氣巨星Stephen Curry之外，只屬於斑馬。