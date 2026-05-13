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效力西武獅的台灣巨砲林安可，今（13）日交手軟銀鷹新人藤原大翔，被排進先發打第5棒、守左外野，但全場2打數無安打，6局上第三次打擊時，因軟銀換上中繼洋投赫南德茲（Darwinzon Hernandez）為左投，林安可也被代打換掉，提前結束本場工作。西武獅昨戰3：0擊敗軟銀，但因為交手的松本晴為左投，林安可全場沒有獲得上場機會，稍早則相隔一天重返先發，林安可上一次出賽為上周日10日交手樂天金鷲，單場2支1，打擊率上升到2成17。今日軟銀由20歲新人右投藤原大翔先發，他為徐若熙、大關友久相繼脫離一軍先發輪值後，頂替上來的選項，今日剛好是他的日職一軍生涯初登板。林安可第2局展開對決，面對藤原大翔154公里火球，最終揮空遭到三振，第二打席則在第四局，他揮中外角低速球，可惜無法穿越內野防線，形成二壘滾地球出局。第六局輪到林安可時，軟銀該局換上洋左投赫南德茲登板，西武獅由長谷川信哉接替上場，可惜打出二壘飛球無緣建功。本場林安可最終2打數0安打被三振1次，連續2場安打紀錄中斷，打擊率些微下降至2成13。西武獅本場最終則靠王牌高橋光成，再度熱投129球撐完九局，僅被打出3安打、4K失1分，終場2：1擊敗軟銀鷹。