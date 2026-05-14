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芝加哥小熊隊日籍左投今永昇太（Shota Imanaga）台灣時間今（14）日客場出戰勇士，挑戰本季最長局數表現神勇，前7局僅失1分。8局下因隊友霍爾納（Nico Hoerner）「手套拋球」失誤，無奈被記上一支安打後退場，不料小熊牛棚慘遭灌分，不僅讓今永昇太的好投付諸流水，更讓他承擔本季第3敗。小熊隊在瘋狂拿到10連勝後，目前已陷入4連敗低潮。今永昇太此役展現球威，雖在4局下挨一記陽春砲掉分，但他隨即回穩，自5局至7局連續讓勇士強悍打線三上三下，出現「九上九下」。進入比賽後段，兩邊仍戰成1：1平手僵局，今永昇太在8局上被拍到還在休息區暖身，在8局下他果然續投，挑戰旅美以來首次投滿8局，展現教練團對他的高度信任。不料，8局下首名打者哈里斯（Michael Harris II）擊出二壘方向滾地球，小熊二壘手霍爾納（Nico Hoerner）突然出現「手套拋球」失誤，往一壘爆傳，讓打者安全站上一壘，而該球並不是記守備失誤，而是靠著跑速記一支安打。為了及時止損，小熊總教練康索（Craig Counsell）此時選擇換投，今永在全場掌聲中退場。然而接手的小熊牛棚放火，麥頓（Phil Maton）未能守成，先被擊出超前安打，隨後又挨了杜邦（Mauricio Dubon）一記重傷害兩分砲，底定勇士勝局。由於超前分為今永昇太的責任失分，最終「哲學家」今永在7.1局失2分的優質表現下悲情吞下敗投。他本場只被敲5支安打，失2分責失，送出6次三振，但配球策略極佳，沒有任何四壞球。轉播鏡頭捕捉到降板後的今永坐在休息區最前列，表情異常嚴峻，顯然對無法幫助球隊終止連敗感到十分自責與不甘。小熊隊近期打線陷入低迷，即便今永昇太繳出連續三場優質先發（QS）的高水準演出，球隊仍難求一勝，加上隊友鈴木誠也今天再度繳無安打演出，吞4支0，打擊率僅0.274。小熊在寫下本季最長的10連勝紀錄後，目前正經歷4連敗的陣痛期，明天上午7點15分小熊與勇士將再次對決。