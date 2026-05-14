台鋼雄鷹今（14）日在澄清湖主場迎戰樂天桃猿，這場比賽正好是台鋼主帥洪一中65歲生日，球員也非常努力，最終靠著吳念庭的再見安打，以3：2險勝樂天桃猿，用漂亮的勝利來歡慶洪總的65歲生日。

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三局上半展開攻勢　台鋼雄鷹先馳得點

本場比賽第三局，曾子祐、吳念庭、魔鷹的連續敲出安打率台鋼先馳得點，接著王柏融再補上一支高飛犧牲打取得2:0領先。

樂天主砲發威　林泓育炸裂追平比數

到了第8局，落後大半場的樂天桃猿展開反擊，第四棒主砲林泓育轟一出發兩分砲棒打陳柏清，雙方戰成2:2平手。

吳念庭敲再見安打　洪一中開心跳舞歡慶65歲生日

9局下半，台鋼在兩出局之後開啟攻勢，王博玄先選到四壞球保送之後，陳文杰擊出一支中外野方向的平飛安打，隨後曾子祐獲得觸身球保送，接著吳念庭敲出一支再見安打率台鋼雄鷹獲勝。

比賽結束後，現場球迷在看台上大唱「生日快樂歌」祝福洪一中，他也開心跳台鋼嗆司曲「乒乒乓乓」與粉絲互動，氣氛相當歡樂。

⚾️5/14中職戰果：

台鋼雄鷹3：2樂天桃猿

 

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吳忠育編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，2015年開始入行至今已經邁入第十年，對於國內職籃、NBA及中華職棒等賽事特別關注在職涯中採訪過許多像Dwight Howard、林書豪等知名球星。
目前在《NOWnews今日新聞》擔任影音編輯，...