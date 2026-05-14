台鋼雄鷹今（14）日在澄清湖主場迎戰樂天桃猿，這場比賽正好是台鋼主帥洪一中65歲生日，球員也非常努力，最終靠著吳念庭的再見安打，以3：2險勝樂天桃猿，用漂亮的勝利來歡慶洪總的65歲生日。
三局上半展開攻勢 台鋼雄鷹先馳得點
本場比賽第三局，曾子祐、吳念庭、魔鷹的連續敲出安打率台鋼先馳得點，接著王柏融再補上一支高飛犧牲打取得2:0領先。
樂天主砲發威 林泓育炸裂追平比數
到了第8局，落後大半場的樂天桃猿展開反擊，第四棒主砲林泓育轟一出發兩分砲棒打陳柏清，雙方戰成2:2平手。
吳念庭敲再見安打 洪一中開心跳舞歡慶65歲生日
9局下半，台鋼在兩出局之後開啟攻勢，王博玄先選到四壞球保送之後，陳文杰擊出一支中外野方向的平飛安打，隨後曾子祐獲得觸身球保送，接著吳念庭敲出一支再見安打率台鋼雄鷹獲勝。
比賽結束後，現場球迷在看台上大唱「生日快樂歌」祝福洪一中，他也開心跳台鋼嗆司曲「乒乒乓乓」與粉絲互動，氣氛相當歡樂。
⚾️5/14中職戰果：
台鋼雄鷹3：2樂天桃猿
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本場比賽第三局，曾子祐、吳念庭、魔鷹的連續敲出安打率台鋼先馳得點，接著王柏融再補上一支高飛犧牲打取得2:0領先。
樂天主砲發威 林泓育炸裂追平比數
到了第8局，落後大半場的樂天桃猿展開反擊，第四棒主砲林泓育轟一出發兩分砲棒打陳柏清，雙方戰成2:2平手。
吳念庭敲再見安打 洪一中開心跳舞歡慶65歲生日
9局下半，台鋼在兩出局之後開啟攻勢，王博玄先選到四壞球保送之後，陳文杰擊出一支中外野方向的平飛安打，隨後曾子祐獲得觸身球保送，接著吳念庭敲出一支再見安打率台鋼雄鷹獲勝。
台鋼雄鷹3：2樂天桃猿