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統一獅4：3中信兄弟

味全龍2：0樂天桃猿

台鋼雄鷹6：5富邦悍將

▲味全龍主力張政禹上演盜本壘戲碼，成為隊史第一人，賽後他自曝前一球就在觀察，發現根本沒人管他，才決定起跑，也有球迷拍下超清楚視角，驚見張政禹前一球就已經故意多離壘2步，結果發現左投林子崴完全沒有牽制念頭，呼應他賽後所言。（圖／味全龍提供）

中華職棒今（17）日三地開打，中信兄弟推派新生代本土投手伍立辰先發，他主投4局無失分，無奈牛棚六局下放火，單局慘丟4分被逆轉。味全龍、樂天桃猿之戰也有值得關注的焦點，張政禹大膽盜本壘成為中職睽違22年的精彩畫面。本週三連戰結束後，味全龍以6成18勝率穩坐龍頭，富邦悍將5成63坐二望一，統一獅5成45、台鋼雄鷹5成29分別排名第三、四名，樂天桃猿吞下4連敗後勝率掉到4成06，中信兄弟則是吊車尾的3成33勝率。⚾️5/17中職戰果：統一獅本季將要引退的42歲老將陳鏞基今日重回一軍，本季一軍首戰扛先發第四棒指定打擊，不過他2打數無安打後被換下，第六局頂替他代打的朱迦恩敲出清壘三壘安打追平比數，接著靠著野手選擇跑回逆轉致勝分。中信兄弟方面新生代投手群接力登板，伍立辰先發4局僅被敲2安無失分，但接替登板的盧孟揚、錢可倫在第六局「單局爆」失掉4分，終場3：4遭逆轉，無緣三連勝。味全龍此役推派洋投梅賽鍶掛帥登板，先發8局好投僅被敲出零星5安打，即使隊友守備發生2次失誤也成功封鎖樂天桃猿打線，8局無失分超優質表現，成為味全最大勝利功臣。打擊方面陳思仲第二局因中外野手失誤站上二壘，林孝程適時一壘安打助味全先馳得點。接著第七局出現歷史性時刻，張政禹先敲一壘安打站上壘包，再靠蔣少宏安打推進至三壘，王順和打擊時他大膽盜本壘，成功撲回味全第二分，也成睽違22年再度成功盜本壘的歷史留名人物。富邦悍將、台鋼雄鷹此役推出陳仕朋、陳正毅先發，雙方皆投不滿3局就退場。陳正毅2.1局投出5次四壞保送、被敲2安失3分（2責失分），陳仕朋則2.2局被敲6安且遭郭阜林三分砲重創，失5分退場奠定敗因。悍將雖在首局靠張育成與王苡丞安打斬獲3分，並在第六局攻佔滿壘追至1分差，可惜關鍵時刻遭到瓦解。第九局又因失誤與紀慶然安打失掉1分，雖在九局下展開反攻，李宗賢、王苡丞敲安追分，但王念好在一三壘有人局面敲被林詩翔再見三振，終場5：6吞敗，無緣三連勝。