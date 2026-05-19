白家綺日前登上庾澄慶（哈林）主持的公視益智節目《哈！真相大白了》，節目上出題，夫妻婚後，個人財產是否自動共有，曾有過一段婚姻的白家綺替前夫扛了600萬元債務，她自嘲離婚時並沒有財產，反而是負債累累，「我們是平分負債啦！」

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白家綺離婚沒分到財產　自嘲：我們是分債務

白家綺在節目中玩答題遊戲，問題「沒有特別約定的話，夫妻結婚後，所有個人財產自動成為雙方共有」，過程中幾位參賽者在「Ｘ、O」間游移不定，白家綺毫不猶豫選了X，她笑說自己有經驗，並分享，「我在婚前自己買房子是自己的，結婚後的存款、財產則是共有，我那時候有查一下法規，好像題目說的這樣，但那時候我們離婚時並沒有什麼財產，我們是平分負債啦！」

白家綺2005年曾有過一段婚姻，僅維持4年離婚收場，當年遇到金融風暴，前夫又外遇，不僅沒分到財產，還幫前夫扛了600萬元的債務。

而這題答案公布確實是「X」，節目上的律師陳立怡提到，目前台灣規定有三種財產制，「如果夫妻沒特別的約定，且向法院登記，那就叫做法定財產制」。她進一步怡解釋說，「法定財產制就會發生各位提到，會有清算婚後剩餘財產問題，但這個範圍也僅限於婚後增加的部分，如果要離婚了，就必須清算，多的這一方要分配給少的這一方。」

陳立怡也補充，「現在有流行是雙方會簽分別財產制，就是從開始到結束，不管中間過程如何、誰多誰少，都不會有任何分配的問題，在我名下的就一直是我的，在你名下也就是你的」。

▲白家綺（右）後來再婚嫁給吳東諺，婚姻生活幸福美滿。（圖／藝起發光Ｘ蒙福教會提供）
▲白家綺（右）後來再婚嫁給吳東諺，婚姻生活幸福美滿。（圖／藝起發光Ｘ蒙福教會提供）
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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...