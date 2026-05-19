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美國股市週一多數走低，其中記憶體晶片股賣壓相對沉重，僅道瓊指數逆勢上漲0.3%，不過台指期夜盤上漲81點，帶動台北股市今（19）日開盤下跌8.4點、來到40883.42點，隨後跌幅擴大逾百點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.45點、來到409.18點。今日開盤量大強勢個股：群創、聯電、華通、友達、國巨*；開盤量大弱勢個股：世界先進、華邦電、旺宏、南亞科、力積電。權值股漲跌互見，權王台積電開盤下跌20元、來到2220元；台達電以平盤價2020元開出；聯發科開盤上漲75元、來到3475元。美股記憶體類股遭遇拋售潮，主要是因為指標廠希捷科技的執行長在摩根大通會議上表示，新建工廠「耗時太久」。市場擔憂記憶體產業產能不足，恐無法滿足快速成長的需求，進一步加劇賣壓。消息一出拖累希捷科技股價下跌近7%，其餘半導體股也同步走低，美光下跌近6%，威騰電子下跌4.8%，Sandisk下跌5.3%。此外，全球公債殖利率走高，美國30年期公債殖利率升至約一年高點，10年期公債殖利率也維持高檔。英國30年期公債殖利率升至1990年代末以來最高，日本長天期公債殖利率同樣攀升。油價維持高檔，市場對衝突後續發展仍缺乏明確方向。西德州中級原油WTI期貨上漲約3%，收在每桶108.66美元，布蘭特原油上漲逾2%，收在每桶112.10美元。而根據芝商所FedWatch工具，交易員目前預估聯準會今年底前升息25個基點的機率為37.8%，反映市場消化上周高於預期的通膨數據。美股四大指數昨日多數走低，道瓊指數上漲159.95點或0.32%，收49686.12點，那斯達克指數下跌134.41點或 0.51%，收26090.73點，標普500指數下跌5.45點或0.074%，收7403.05點，費半指數下跌285.95 點或2.47%，收11302.52點。台股ADR多收低。台積電ADR下跌2.08%，日月光ADR下跌6.39%，聯電ADR下跌0.47%，中華電信ADR上漲0.55%。台指期夜盤一度遇到亂流翻黑，不過在買盤挹注下翻紅走高，終場上漲81點或0.2%，收在40878點，台積電期貨盤後下跌5元或0.22%，收在2235元。