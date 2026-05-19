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年底九合一選情升溫，外界認為台北市長蔣萬安恐因鼠患而無法到處助選，然而他近期仍勤跑外縣市，包括新北、雲林、宜蘭等地，被解讀為在為自身輔選量能試水溫，也讓民進黨的「蔣困台北」策略傳出恐失效。對此，民進黨的台北市長參選人沈伯洋今（19）日表示，蔣萬安不管要去哪裡輔選，都是個人選擇，他會在自己城市努力深耕。而沈伯洋今天也是正式宣布參選以來，首度和大學同窗、綠營新北市長參選人蘇巧慧合體，2人還俏皮復刻了當年大學宿舍的經典合照。台北年底雙俠對決，蔣萬安今日將繼續到宜蘭輔選，沈伯洋則一大早前往台北市第一果菜市場拜票，這更是他正式宣布參選以來首度和蘇巧慧合體，當被媒體問及，怎麼看蔣萬安最近勤跑外縣市？沈伯洋回應表示，蔣萬安要到哪裡助選都是個人選擇，他會在自己的城市努力深耕、傾聽民意。至於沈伯洋參選後首度合體蘇巧慧，蘇巧慧提到，2人20年前在美國宿舍住同一層樓，她也把那張照片發在自己的社群上，並說2人當時驚訝的表情就像是有人在和他們說：「你們以後一個會選台北、一個會選新北」，才露出那種驚訝表情的感覺，而那張吃咖哩飯的合照至今還讓支持者津津樂道。