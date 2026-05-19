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▲阿信（左）被爆與「表妹」洪琬棋祕密結婚。（圖／翻攝自微博）

▲阿信的師妹魏嘉瑩（如圖）也曾跟他傳出緋聞。（圖／相映音樂提供）

▲天后蔡依林（如圖）因多次合作阿信，多年來被粉絲送作堆。（圖／索尼音樂提供）

五月天主唱阿信（陳信宏）出道超過25年，感情生活卻始終神祕低調，幾乎從不主動談論戀情，也因此讓外界對他的感情世界格外好奇，從早年被拍到與助理「表妹」互動親密到如今傳祕婚，以及曾被香港媒體誤傳與魏嘉瑩交往，再到長年被粉絲敲碗與蔡依林「在一起」，阿信的每段緋聞幾乎都能掀起討論。《NOWNEWS今日新聞》也整理阿信多年來最受關注的幾位「緋聞對象」。提到阿信最知名、也是傳最久的緋聞對象，絕對就是身邊助理「表妹」，多年來阿信與「表妹」洪琬棋曾多次被媒體拍到一起出國、聚餐甚至疑似同住，雙方互動自然又親密，因此不斷傳出戀愛消息。由於表妹長期陪伴五月天工作與巡演，幾乎成為阿信生活圈中最固定出現的人物，也讓外界始終認為兩人關係不單純，不過面對外界多年來的猜測，阿信從未正面承認戀情，始終維持低調態度，如今被爆出2人祕婚消息，五月天所屬相信音樂也第一時間公開否認。過去香港媒體曾誤把創作歌手魏嘉瑩寫成「阿信緋聞女友」，消息曝光後一度引發熱議。不過魏嘉瑩第一時間就火速澄清，強調兩人只是同門師兄妹關係，私下偶爾會一起打電動，根本不是戀人。魏嘉瑩當時甚至幽默表示，看到新聞時自己也相當傻眼，強調阿信對後輩一直都很照顧，但並沒有進一步發展，由於阿信私生活太低調，任何與女性互動都容易被放大，也讓這起「烏龍緋聞」意外成為話題。除了真實被拍到的對象之外，阿信與蔡依林多年來也是網友最愛「送作堆」的一組CP，兩人曾在演唱會、音樂合作與公開活動上多次互動，彼此欣賞的態度也讓粉絲忍不住聯想。尤其蔡依林過去曾登上五月天演唱會，阿信也曾公開稱讚對方的音樂與努力，雙方互動總帶有一種默契感，因此每次同框都會掀起「在一起」呼聲，不過實際上，兩人始終維持好友與音樂合作夥伴關係，從未真正承認過戀情。阿信過去在演唱會上，也曾被蔡康永當眾逼問感情狀況，面對主持人追問：「現在有戀愛嗎？」阿信沒有正面回答，而是高EQ笑說：「看到歌迷就有談戀愛的感覺。」這段回應當時立刻逗笑全場，也再度印證阿信對感情話題一貫的「太極式回答」，多年來他幾乎從不談私人感情，受訪時大多以幽默方式帶過，也讓外界始終難以真正掌握他的感情狀態。除了戀愛緋聞外，阿信過去甚至還曾被命理師點名「早已隱婚生子」，相關傳聞一度在網路瘋傳，不過阿信對此並未正面證實，甚至還曾以玩笑方式回應外界猜測，態度依舊相當低調。如今五月天團員中，包括怪獸、石頭、瑪莎與冠佑都已結婚生子，只剩阿信仍維持未婚身分，也讓他的感情世界更加充滿神祕感。隨著近期再度傳出與「表妹」相關的祕婚傳聞，阿信的感情狀態也再度成為歌迷與媒體討論焦點。