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立法院今（19）日將針對總統賴清德彈劾一案進行記名投票。對此，律師黃帝穎怒批，藍白不審預算，正事不做卻大花公帑彈劾總統；根據《憲法》增修條文，彈劾總統門檻是立法院三分之二，這場彈劾註定失敗。黃帝穎今發文指出，藍白不審總預算，正事不做，卻大花公帑彈劾總統，只為惡鬥謀求政黨私利，尤其《憲法》增修條文明文規定，彈劾總統門檻是立法院三分之二，《憲法》上註定大彈劾大失敗，藍白要為浪費公帑的憲政鬧劇負起政治責任。黃帝穎說，《憲法》增修條文規定，彈劾總統須有國會三分之二席次同意，藍白過半只能倒閣，況且藍白彈劾總統理由是閣揆「不副署」，但依據《憲法》，國會對行政院長提出「不信任案」，閣揆就會去職。藍白不敢倒閣，也不敢面對倒閣後解散國會的最新民意，提案彈劾總統明顯是轉移不敢倒閣的心虛，凸顯國會正事不做、總預算不審、浪費納稅人血汗錢。