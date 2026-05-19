美元指數回落後又反彈，亞洲主要貨幣兌美元走貶，加上台股開低走低，新台幣兌美元今（19）日早盤又回貶破31.6，一度來到31.618元，貶值7.3分。

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川普宣稱應海灣國家要求暫停明天對伊朗的轟炸，油價短線衝高後回落，美元指數也一度跌破99，下探98.97，但隨後又反彈回到99之上，目前在99.08附近。

亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從158.7拉回至159.02，韓元兌美元也從1487.95貶到1501.1，離岸人民幣兌美元也從6.7964拉回至6.8028。

至於新台幣兌美元今日早盤31.57元、貶值2.5分開出，即便一度翻升，來到31.53元，但在美元反彈及台股走跌之下，新台幣兌美元也再貶破31.6元，一度來到31.618元，貶值7.3分，目前在31.6元至31.618元盤整。

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顏真真編輯記者

從平面媒體、雜誌主編再到網路媒體，擁有超過20年財稅金融採訪資歷，不僅見證過國內卡債風暴、本土金融危機、全球金融海嘯，還有台灣金融發展過程，從多次金融改革到金融整併，甚至台灣史上首次金控整併。
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