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林口男染漢他病毒 新北衛生局：已匡列11名接觸者

基隆昨（18）日晚間傳出出現漢他病毒個案，基隆市長謝國樑今（19）日上午召開記者會說明。而新北衛生局今日同步發布新聞稿表示，於昨日接獲中央通報確診1例漢他病毒症候群，為林口區40歲男性，因在基隆工作地打掃遭咬傷，至醫院就醫通報採檢確診。新北衛生局說明，個案4月7日於基隆工作地打掃時遭老鼠咬傷，當下立即至醫院就醫清潔傷口，5月2日出現發燒、發冷、四肢無力、食慾差、腹瀉等症狀，至診所就醫未改善，再度至醫院就醫，通報採檢確診，病患症狀已改善，預計今日出院。新北衛生局表示，匡列接觸者共計11名均無疑似症狀。衛生局於第一時間啟動疫調、匡列接觸者，通知基隆衛生局，並在其住家加強跨局處環境清潔與消毒等防治工作。新北市衛生局提到，為防範漢他病毒，已完成全市第一次噴消及側溝清淤巡檢作業，目前執行第2次清全市清消中。漢他病毒防治仰賴市民與市府通力合作，落實環境清潔與滅鼠措施，呼籲除落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三大政策，於執行清潔打掃工作時，務必加強自我防護，避免遭鼠隻咬傷。若出現相關疑似症狀，請儘速至醫療院所就醫，並主動告知醫師相關動物接觸史（尤其是鼠類）等訊息，以及早獲得妥適的治療。