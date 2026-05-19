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立法院會今（19）日將舉行總統賴清德彈劾案的記名投票，朝野甲級動員，對此，民進黨立法院黨團總召蔡其昌受訪時怒批，每天在這裡搞政治、鬥爭，沒有任何正當性，民進黨團會一致投下反對票。針對賴清德彈劾案，立法院會上午10時舉行記名投票。對此，蔡其昌受訪時表示，此事沒有正當性、社會也不會支持，民進黨團一致投下反對彈劾的決定。蔡其昌直言，國人同胞現在在乎的是，大家是否能一起拚經濟、拚民生，社會大眾不希望看到的是在野黨拼政治、搞鬥爭。蔡其昌強調，每天在這裡搞政治、鬥爭，沒有任何正當性，以彈劾標準來看，也不會達到；他說，賴清德民調上升，總統提出的政策、努力大家都有看到，在野黨應持續監督，但對於國家好的，如軍購、福國利民法案，立院應合作，共同讓民眾能安居樂業，這才是大家要的。立法院現有113席立委，據各黨在國會的席次，國民黨加上參與國民黨立法院黨團運作的無黨籍立委陳超明和高金素梅，共54席，民進黨51席、民眾黨8席。據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。換言之，只要有38位立委投反對票，彈劾案就不會通過。