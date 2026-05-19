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▲「小牛室」是「牛室炙燒牛排」另創新品牌，每人只要最低150元點鐵板麵，還有自助吧吃到飽。（圖／小牛室臉書）

▲「小牛室」是「牛室炙燒牛排」另創新品牌，現開設高雄分店，與台中店一同推優惠，限期免費送上豬排。（圖／小牛室臉書）

我家牛排也有桃園旗艦店 桃園平鎮店開幕每人390元起

▲我家牛排旗艦店供應百道自助吧菜色吃到飽。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「我家牛排平鎮旗艦店」菜單，最便宜牛排價格是特製牛排420元+10%，可享自助吧吃到飽。（圖／翻攝自自我家牛排官網）

▲「我家牛排」最新推出「總價現減200元」雙拼優惠活動。（圖／翻攝我家牛排官網）

台中超人氣的平價牛排品牌「小牛室」，主打最低每人150元就能享有主餐以及自助吧沙拉、熟食吃到飽，現「小牛室」宣布插旗高雄，鳳山瑞隆東店即日開始試營運，並推出5月22日前到台中、高雄兩家門市點用任一排餐或義大利麵主餐，就送「小牛室豬排」，5月23日至5月29日將送炸雞翅1份。「小牛室」是「牛室炙燒牛排」新推出的新品牌，主打台式牛排配上美式快餐，首家店為台中的北屯軍功店，主打平價排餐、手工披薩，只要點選任一主餐（最低為鐵板麵150元），即享自助吧吃到飽，咖哩飯、滷肉飯、玉米濃湯、關東煮、涼拌小菜、現烤吐司、餅乾甜點、爆米花、冰品飲料全都無限供應。小牛室宣告品牌首度插旗高雄，鳳山瑞隆東店即日起試營運，與台中店同步推出優惠，5月22日前，到店消費排餐（不含鐵板麵）或義大利麵主餐，即送小牛室豬排1份，5月23日至5月29日送招牌酥脆炸雞翅1份。平價牛排連鎖品牌「我家牛排」則有插旗桃園平鎮開設「我家牛排平鎮旗艦店」，每人餐價我家牛排近幾年由犇峰餐飲集團代理，全台多個點開設旗艦店，自助吧台菜色標榜百道，包括冷盤、熱食、炸物、湯品、蒸點、沙拉、甜點等超狂百道菜單擄獲饕客，不只有「被牛排耽誤的Buffet」之稱，更讓網友大讚「自助吧才是本體」，充滿話題。而我家牛排平鎮旗艦店目前已開幕，並