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總統賴清德明（20）日就職滿兩週年，總統府將於上午10時召開執政兩週年記者會。據了解，賴清德將親自發表兩週年談話，並以台灣總統直選30週年作為談話元素，說明過去兩年政府的施政成果，以及未來的施政方向。總統府將於5月20日上午10點，由賴清德主持執政兩週年記者會，並率領副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等人共同出席。據了解，520這一週，執政團隊整體節奏已由18日民進黨中央公布民調揭開序幕；今（19）日上午則由行政院接棒，盤點執政兩年施政成果，展現穩健執政、負責任面對國人的態度，也對應立法院國民黨團、民眾黨團陣營所提出的總統彈劾案等政治攻防。據指出，5月20日當天，賴清德將親自召開記者會，向國人進行國政報告。預料談話將以台灣總統直選30週年作為談話元素，回顧台灣自由民主生活得來不易，也從民主深化、國家安全、經濟韌性與社會照顧等多元面向，說明政府過去兩年的施政成果，以及未來持續帶領台灣穩健前行。