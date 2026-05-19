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AI教父又要來了！產業界消息指出，輝達執行長黃仁勳將於下週三（27日）抵台，週四（28日）將舉行「兆元宴」宴請供應鏈，地點應仍是在熟悉的磚窯古早味懷舊餐廳，而黃仁勳也將會在COMPUTEX展覽期間、6月1日當天親自發表主題演講，展開為期約一週的緊密行程。COMPUTEX台北國際電腦展將於6月2日至5日於南港展覽館盛大登場，黃仁勳也將在6月1日在台北流行音樂中心發表主題演講，內容將公布輝達最新AI技術進展，並聚焦打造AI生態系所需的合作夥伴；輝達也將於6月2日至4日在台北國際會議中心舉辦GTC Taipei。而此次黃仁勳訪台行程預計停留約一週，除了主題演講，也傳出將走訪COMPUTEX展區，親自參觀台灣供應鏈廠商攤位，黃仁勳近年已儼然成為AI界的明星人物，科技大佬們都希望能和他親自交流一番，也因此研華董事長劉克振上週打趣說道：「停留在研華攤位的時間是用秒來算」，因為黃仁勳必須到訪許多供應鏈攤位，十分忙碌。值得注意的是，黃仁勳的台灣行最大重點莫過於「兆元宴」，下週四的兆元宴，也傳出仍照慣例邀請包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、台達電董事長鄭平、聯發科執行長蔡力行、矽品董事長蔡祺文等。除此之外，還有科技大佬如廣達林百里、緯創林憲銘、緯穎洪麗寗、和碩童子賢、英業達葉力誠、華碩施崇棠，散熱、板卡與網通大廠的董座如奇鋐沈慶行、微星徐祥、欣興簡山傑，以及光寶科邱森彬、智邦李訓德、技嘉林英宇總經理等，可說是十分重量級的兆元派對。不過，市場也傳出，位於大直的萬豪酒店此次接獲輝達訂房，訂房時間傳出在5月27日至6月3日，一向習慣都下榻於文華東方的黃仁勳，也讓外界猜測是否改住萬豪，而不住文華東方，亦或是輝達高層落腳萬豪酒店？一切都仍等下週黃仁勳抵台，答案才能揭曉。