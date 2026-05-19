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南韓一年一度影視音樂盛典AAA（Asia Artist Awards／亞洲明星盛典）今年邁入第11屆，確定12月5日至6日在高雄國家體育場連辦2天，主辦單位今（19）日正式公布首波主持人，由IVE成員張員瑛擔任，這也是她連續第6年主持AAA。而典禮門票將於5月31日在7-11 ibon售票系統網站開賣（不開放機台購票）。AAA今年延續去年在高雄舉辦的熱度，將於12月5日至6日在高雄國家體育場登場，今天宣布主持人由IVE的張員瑛擔任，她去年在第10屆AAA不只站上主持台，還回到IVE舞台表演，穩定台風與流暢反應被封為「AAA女王」，而今年是她連續6年獲選主持棒。主辦單位也預告，今年將打造撼動年末的「超特級慶典」，不會讓全球粉絲失望。此外，AAA今年同樣將舉辦相關演唱會ACON 2026，票價分為5280元、3880元、2880元，身心席為1940元，只要購買5280元票券即可獲得「AAA優先購買資格」，門票已在ibon售票系統網站開賣；AAA 2026的票價為6980元、5980元、4980元、3980元、2980元、1980元、身心席3490元，5月31日（日）11:00－13:00開放具有優先購票資格購買，早鳥票在5月31日（日）16:00－23:59開賣。《Asia Artist Awards》是韓國首個結合演員與歌手的綜合頒獎典禮，每年集結K-POP、K-DRAMA、K-MOVIE領域表現亮眼的藝人，不過這次AAA 2026的卡司尚未公開，讓粉絲相當期待。活動時間：2026年12月5日（六）、12月6日（日）活動地點：高雄國家體育場（高雄世運）活動票價：6980元、5980元、4980元、3980元、2980元、1980元、身心席3490元售票系統：7-11 ibon售票系統網站開賣（不開放機台購票）售票日期：2026年5月31日（日）11:00－13:00▲優先購資格：購買ACON 2026的5280元票券「全票+福利券」之觀眾，或是AAA優先購票資格福利中獎者可參與▲AAA優先購之ACON稅號+手機號碼後三碼，每組僅能購買2張門票（兩日演出之合計）2026年5月31日（日）16:00－23:59▲「每個會員ID」每場次最多可購買2張，兩日合計最多可購買4張▲若於「AAA優先購」階段已購買達最高張數（每場次2張、兩日合計4張），則無法再透過「早鳥購票」及後續預計進行的「一般售票」追加購買