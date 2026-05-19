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藝人孫鵬與狄鶯的獨子孫安佐，日前因在公開場合測試自製噴火槍並將影片曝光，引發社會對公共安全的高度恐慌。後續風波持續擴大，檢警日前大動作發動搜索，孫安佐最終遭裁定羈押禁見，再度震驚全台。隨著這起最新事件引爆輿論，孫鵬去年底接受資深媒體人鄭弘儀專訪的內容也重新被網友翻出。當時孫鵬就曾痛心反思，當年是為了圓兒子的FBI夢，才砸重金送他去美國，卻因過度保護，導致兒子長大後沒有社會判斷力，一再觸法。現年26歲的孫安佐，近年來醉心於軍事與武器研發，日前他大張旗鼓在公開場合測試一把自製的實體噴火槍，並將強烈火焰噴射的影片上傳至社群平台，隨即引發公共安全爭議，驚動社會大眾。由於該裝置具有高度危險性，檢警單位為了釐清是否違反《槍砲彈藥管制條例》及公共危險罪，日前迅速兵分多路至其住處進行全面搜索。經檢方訊問後，認為孫安佐涉嫌重大且有反覆實施之虞，正式向法院聲請羈押禁見獲准。這也是繼2018年美國校園槍擊風波後，孫家再度面臨最嚴峻的司法危機。孫鵬去年在節目《話時代人物》接受主持人鄭弘儀訪問時表示，兒子自幼極具正義感，最大的夢想就是未來能到美國FBI聯邦調查局工作。為了幫兒子圓夢，夫妻倆當初甚至已經在籌措65萬美金（約合台幣2000萬元）的投資簽證，打算幫兒子辦美國身分，因這是考FBI的必要條件。為了不讓孫安佐高三畢業去接大一太倉促，孫鵬特地提早一年把孩子送去美國讀高中，希望讓他有五年的時間提早適應美國文化。怎料，望子成龍的圓夢之舉，卻因兒子在校園一句不當的玩笑話，加上存放的大量練槍子彈，在敏感時機被渲染成恐怖分子，讓夫妻倆展開了在美國跨海營救300多天的夢魘。在驚天動地的赴美營救中，狄鶯因恐慌症暴發一天得吃六種藥，孫鵬也必須靠安眠藥入睡，甚至做好賣掉台灣2億房產、用觀光簽證輪流在美陪兒子坐牢10年的最壞打算。歷經4年努力，最終台灣司法判決不起訴、還其清白，但回國後兒子依舊脫序行為不斷。孫鵬在去年的訪談中就曾坦言，自己身為父親看得很清楚：「我們小時候把他保護得太好了，不讓他看社會新聞，都只看動物頻道、卡通，甚至八點檔也很少讓他看。導致他在『保護自己』還有『社會判斷力』這一塊，會比一般同齡的人弱一點。」 孫鵬表示，兒子個性過於單純，往往身邊親近的人一慫恿、想炫耀，兒子就會跟著做出不合常理的脫序行為。當時孫鵬表示，已經在調整教育方式，只要發現不對就立刻厲聲指正，並強調「如果現在把他放出去，我就會擔心」。沒想到為人父的擔憂猶言在耳，現年26歲的孫安佐，如今再度因為缺乏對法律與公共安全的判斷力，因自製噴火槍讓自己涉嫌重罪身陷囹圄，也讓已經年邁的狄鶯和孫鵬，再度陷入為子焦頭爛額的泥淖中。