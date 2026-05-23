任天堂Switch2漲價效應提前發酵，受到記憶體等零組件成本上漲影響，任天堂日前宣布調整Switch、Switch 2等產品售價，其中日本市場將率先於5月25日起漲價，也讓不少玩家趕在漲價前入手。根據日本遊戲媒體《Famitsu》最新統計，Switch 2上週在日本賣出217,922台，創下今年單週銷售新高；台灣雖然預計9月才調漲，但PTT玩家已反映，部分通路出現單機難買、綁片、加價或改賣同捆組等情況。
漲價前搶買！Switch 2日本單週賣破21萬台
任天堂Switch2在日本掀起漲價前搶購潮。根據《Famitsu》統計，5月11日至17日當週，日本Switch2銷量達217,922台，明顯高於其他遊戲主機，若以日本整體遊戲主機銷售來看，當週包含Switch2、Switch系列、PS5系列與Xbox Series X／S在內，總銷量約248,988台，其中Switch2單機種就占了近9成，顯示市場買氣幾乎集中在任天堂新主機身上。
台灣預計9月價格異動
這波漲價幅度不小，日本市場Switch 2售價將從49980日圓，約9890元台幣調升至59980日圓，約11870元台幣，等於一口氣貴了1萬日圓，約1980元台幣。台灣方面也將跟進國際市場調整Switch 2主機售價，日前台灣任天堂官網已經提早公告，預計9月起會調漲售價，不過實際調漲金額仍待官方公布。
台灣玩家怨單機難買 PTT曝綁片、加價、沒貨
漲價消息曝光後，台灣玩家社群也出現抱怨聲浪，PTT《NSwitch》板有網友分享，自己到地下街詢價時，發現部分店家出現「單機要綁片、加價600元或沒有單機」等情況，店家說法包括「廠商現在不准單賣」、「剩一台」、「沒貨」；也有網友指出，後來改到信義區百貨通路購買，則是正常價格並附小贈品，此外，也有玩家在PTT留言抱怨，電商平台上出現價格墊高情況，甚至有組合包售價來到20,199元，內容包含主機同捆、遊戲、記憶卡、Joy-Con2與保護貼等配件。
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任天堂Switch2在日本掀起漲價前搶購潮。根據《Famitsu》統計，5月11日至17日當週，日本Switch2銷量達217,922台，明顯高於其他遊戲主機，若以日本整體遊戲主機銷售來看，當週包含Switch2、Switch系列、PS5系列與Xbox Series X／S在內，總銷量約248,988台，其中Switch2單機種就占了近9成，顯示市場買氣幾乎集中在任天堂新主機身上。
台灣預計9月價格異動
這波漲價幅度不小，日本市場Switch 2售價將從49980日圓，約9890元台幣調升至59980日圓，約11870元台幣，等於一口氣貴了1萬日圓，約1980元台幣。台灣方面也將跟進國際市場調整Switch 2主機售價，日前台灣任天堂官網已經提早公告，預計9月起會調漲售價，不過實際調漲金額仍待官方公布。
台灣玩家怨單機難買 PTT曝綁片、加價、沒貨
漲價消息曝光後，台灣玩家社群也出現抱怨聲浪，PTT《NSwitch》板有網友分享，自己到地下街詢價時，發現部分店家出現「單機要綁片、加價600元或沒有單機」等情況，店家說法包括「廠商現在不准單賣」、「剩一台」、「沒貨」；也有網友指出，後來改到信義區百貨通路購買，則是正常價格並附小贈品，此外，也有玩家在PTT留言抱怨，電商平台上出現價格墊高情況，甚至有組合包售價來到20,199元，內容包含主機同捆、遊戲、記憶卡、Joy-Con2與保護貼等配件。