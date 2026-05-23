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馬英九基金會風波加劇，今傳出前總統馬英九去年6月率團出席海峽論壇，晚宴上卻情緒失控，事後甚至動手打前副執行長王光慈。對此，基金會發出聲明，證實馬英九確實因字體質問王光慈，但沒有「大鬧現場及罵人」；對於情緒失控掐捏脖子一事，則嚴正否認，馬英九說「我絕無可能會為了此事大鬧現場，並動手打人掐王光慈的脖子」，基金會更要媒體向王光慈查證，避免被刻意誤導。基金會表示，馬董事長因為當時看到招待訪問團成員的宴會桌上，所擺的名牌馬英九三個字採用的字體不對而有所不滿，就向王光慈質問，他並未「大鬧現場及罵人」。基金會說，媒體報導內容又指稱馬董事長在搭乘中型巴士前往機場途中，他情緒失控又大罵王光慈且「掐捏她的脖子」，車上「所有團員及學生都被嚇到」。因所有學生成員搭乘的是另一輛大型巴士，並未與馬董事長同車，更不知車上發生什麼事，因此所謂「所有訪團成員及學生都被嚇到且為了護馬，馬辦下今封口」的敘述也非事實。基金會聲明稱，經詢問馬董事長本人有關此事，他表示，他記得的確對當時對名牌所採用的字體不對有所不滿，而質問王光慈未處理好事情，但他絕無可能會為了此事大鬧現場，並動手打人掐王光慈的脖子。基金會代理執行長戴遐齡表示，為證實此事的真偽，最好的方式就是請媒體向王光慈本人查證，以免有心人士刻意要誤導社會大衆，引導媒體轉移風向，模糊焦點